C'est la fin pour cette série culte sur Netflix, les derniers épisodes sont là

Sept ans après son lancement, et après quatre saisons très populaires parmi les abonnés Netflix, "You" est de retour pour un cinquième et dernier chapitre. Attention, spoilers à suivre sur l’intrigue de ces derniers épisodes !

Le final de You est désormais à découvrir sur Netflix

Les anti-héros rencontrent parfois un grand succès parmi le public. Une nouvelle démonstration en a été faite lorsque You a été dévoilée en 2018. Les abonnés Netflix ont alors découvert Joe Goldberg, le gérant d’une petite librairie à la vie en apparence ordinaire. Mais son coup de foudre pour Guinevere Beck, une aspirante écrivaine qu’il rencontre par hasard, va tout changer. Persuadé que tous deux sont faits l’un pour l’autre, Joe se révèle être prêt à accomplir les actes les plus fous pour pouvoir être avec elle.

You est devenue l’une des séries les plus plébiscitées par les abonnés Netflix en 2018. Les sorties des saisons suivantes de la série ont confirmé sa popularité. Car elles ont à leur tour cartonné. Et si vous faites parties des nombreux fans de l’histoire de Joe, vous pouvez désormais en découvrir sa conclusion. Car la cinquième et dernière saison du show est disponible depuis ce jeudi 24 avril sur Netflix.

Joe prêt à retomber dans ses travers

La saison 5 de You fait un saut dans le temps. Elle reprend trois ans après les événements racontés dans la quatrième. Durant ce laps de temps, les choses ont changé pour Joe. D’abord, il est revenu vivre à New York avec sa femme, Kate. Grâce à la fortune de cette dernière, il est désormais riche. Et il élève avec elle son fils Henry depuis qu’il l’a retrouvé.

Joe semble donc avoir trouvé un équilibre très sain lorsqu’on le retrouve au début de la saison 5. Mais comme vous vous en doutez surement, cela ne va pas durer. Le passé de l’anti-héros va rapidement revenir le hanter. Le personnage incarné par Penn Badgley va retomber dans ses travers en commençant une liaison avec une autre femme, et son penchant pour le meurtre ne va pas tarder à refaire surface…

Toujours dix épisodes

Aux côtés de Penn Badgley, Charlotte Ritchie incarne toujours Kate dans la cinquième saison de You. Frankie DeMaio prête ses traits à Henry. Bronte, la nouvelle amante du personnage principal, est jouée par Madeline Brewer.

Le format ne change pas pour la dernière saison de You. Comme toutes les précédentes, elle contient dix épisodes. Ceux-ci sont tous visibles dès maintenant sur Netflix.