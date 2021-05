C'est quoi "Black Space" sur Netflix, thriller aux allures de "Elite" ?

On vous dit tout sur la série "Black Space", un programme israélien de genre thriller policier qui rejoint le catalogue de la célèbre plateforme au logo rouge.

Black Space : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Black Space s'articule autour d'une tuerie dans un établissement scolaire israélien, survenue de surcroît lors d'un jour sacré. Des tireurs affublés de masques de licorne investissent un lycée sans histoires. Très vite, les forces de l'ordre interviennent et investissent l'endroit. C'est dans une atmosphère chaotique que Rami Davidi, un policier des forces spéciales, arrive sur les lieux de la fusillade. D'autant que le lycée n'est autre que celui qu'il a lui-même fréquenté dans sa jeunesse !

Black Space ©Netflix

Si les policiers s'attendent à trouver les tireurs sur place, il n'en est rien. Ces derniers se sont purement et simplement volatilisés. Derrière eux, ils laissent néanmoins quatre cadavres et plusieurs centaines d'étudiants traumatisés. Très vite, on arrête trois artisans palestiniens en lien avec le lycée, suscitant une vague de soulagement. Seulement, Davidi peine à accepter la culpabilité de ces derniers et décide de continuer l'enquête. Le policier ne tarde d'ailleurs pas à tomber au devant d'éléments qui remettent en question toute l'affaire.

La piste terroriste désormais écartée, Davidi comprend que les tueurs se cachent parmi les étudiants et professeurs présents lors de l'assaut. L'enquêteur découvre et s'intéresse alors à une application baptisée Black Space. La particularité de cette dernière est de permettre aux adolescents de communiquer sans laisser de traces...

Black Space : avec qui ?

Le programme en huit épisodes a été créé par Anat Gafni et Sahar Shavit, tous deux scénaristes. La réalisation de la série a été confiée à Ofir Lobel (Into the Night).

Black Space ©Netflix

Pour ce qui est du casting, on retrouve Guri Alfi, auteur et comédien, dans le rôle de Rami Davidi. A ses côtés, Assi Levy (Asylum City), Shai Avivi (Une semaine et un jour), Liana Ayun (The Grave), Yoav Rotman (Les Shtisel) ou encore Hadas Jade Sakori (Losing Alice).

Où et quand regarder la série ?

Les émois et tourments adolescents sont mis à l'honneur tout au long de ce nouveau show tortueux et dérangeant dans la veine de Elite. Si la série a d'ores et déjà été renouvelée pour une seconde salve d'épisodes, la première saison de Black Space vous attend sur Netflix à partir du 27 mai !