C'est quoi #blackAF, cette nouvelle série Netflix ?

On a trouvé le nouveau programme drolatique de Netflix. "#blackAF", sitcom familiale et déjantée, devrait trouver son public sans difficulté sur la plateforme. Focus sur un show aux allures de grand bol d'air frais.

Un papa bien connu

Dès le 17 avril, les utilisateurs de Netflix pourront découvrir une nouvelle série tout droit venue d’Amérique. Cette sitcom à caméra unique (un seul angle à la fois donc) a été créée par Kenya Barris. On doit notamment à ce scénariste/producteur nommé aux Emmys les shows suivants : Black-ish, Mixed-ish et Girls Trip.

Pour la première fois, Barris se retrouvera devant la caméra : en effet, il tient l'un des rôles principaux de son nouveau projet. La série au titre argotique - "AF" signifiant as fuck - devrait séduire les spectateurs grâce à sa folie et son indiscipline ! De ce que l'on sait, le show présente une approche à la fois irrévérencieuse et honnête du statut de parent à notre époque. A noter que #blackAF, originellement baptisé Black Excellence, est le premier programme de Barris à voir le jour sur la plateforme après le contrat qu'il a signé. Contre un montant sans doute astronomique (connaissant Netflix), le scénariste s'engage à leur proposer plusieurs projets sur un laps de temps donné.

Dépoussiérer le genre

Selon la plateforme, qui a adoré l'idée, le show #blackAF risque bien de donner un nouveau souffle à la sitcom, et ce d'une manière aussi novatrice inattendue ! La série traitera des problématiques suivantes : la question de race, des rapports humains et des différences culturelles.

Au casting, on retrouve l'actrice et scénariste Rashida Jones, vue entre autres dans Claws. A ses côtés, la jeune Iman Benson (Suits), Andrea Ellsworth (Monolith), l'adorable Ravi Cabot-Conyers ou encore Scarlet Spencer. Les fans pourront aussi retrouver une comédienne de Black-ish : Brittany Daniel, qui tiendra le rôle du Dr.Peterson.

C'est une nouvelle alliance de Netflix pour la création de contenus originaux, à l'image de celle de Shonda Rimes qui s'était engagée avec la plateforme en 2018 pour un développement de huit idées de séries. Sa première création post Scandal devrait bientôt être disponible sur la plateforme. "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" développera l'histoire improbable mais vraie d'Anna Delvey. Cette dernière, après s'être présentée comme une richissime héritière allemande, a réussi à soutirer un montant plus que confortable au gratin new yorkais. La jeune femme est aujourd'hui enfermée à Rikers dans l'attente de son procès – auquel elle plaidera non coupable. Un programme ambitieux qui devrait faire couler beaucoup d'encre !