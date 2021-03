C'est quoi The One, cette série Netflix dans la veine de Black Mirror ?

On vous dit tout sur "The One", nouvelle série Netflix américano-britannique aux faux airs de l’acclamée "Black Mirror" ou de la plus récente "Soulmates" sur Prime Video.

The One : du rêve au cauchemar

The One se déroule dans une société plus avancée technologiquement que la nôtre dans laquelle des scientifiques ont mis au point un programme permettant de trouver son âme sœur sur la base de recherches ADN. Très vite, une application de rencontres se basant sur ce principe voit le jour. Si théoriquement le procédé est infaillible, dans les faits, cela ne se passe pas vraiment comme prévu. Ainsi, les couples de prime abord parfaits formés grâce à cette technique ne le sont finalement pas tant que ça. Pire, il arrive que l’association de deux individus mène au drame et parfois même à la mort…

L’amour dans la peau

Le pitch de la série Netflix ne peut que rappeler les déboires sociétaux mis en évidence dans Black Mirror. On peut aussi rapprocher The One d’un programme Prime Vidéo baptisé Soulmates. Dans ce dernier, c’est un test qui permet de déterminer l’âme sœur d’un être. Chaque épisode du show d’anthologie tourne donc autour de la tentation de procéder – ou non – à une telle évaluation. Il en sera visiblement de même pour The One : ainsi, on imagine aisément deux personnes en couple broyées par la curiosité à la fois humaine et malsaine de savoir si leur partenaire actuel est oui ou non celle qui leur correspond le plus sur Terre.

The One ©Netflix

La série créée par Howard Overman (Misfits) se base sur un roman de SF écrit par John Marrs. A sa sortie - en 2016 -, l’ouvrage connaît un large succès critique. Il est notamment présenté comme la rencontre entre Black Mirror et Sense8. L’intrigue plus qu’alléchante de la série doublée de la présence de réalisateurs émérites comme Catherine Morshead (Downton Abbey) ou encore Jeremy Lovering (Sherlock) confère à The One un caractère prometteur !

The One : avec qui ?

Hanna Ware se glisse dans la peau de la chercheuse Rebecca, qui n’est autre que la co-fondatrice de MatchDNA. Vous aurez pu croiser la comédienne britannique au détour de Shame et d’Old Boy (Spike Lee), remake du long-métrage coréen du même nom. Du côté des interprètes féminines, on retrouve Olivia Chenery (Penny Dreadful), Lois Chimimba (A Discovery of Witches), Janna Perez (Holmes & Watson) ou encore Zoë Tapper (Mr Selfridge). Stephen Campbell Moore (La Guerre des Mondes), Eric Kofi Abrefa (Jack Ryan) ainsi qu’Albano Jeronimo et Diarmaid Murtagh, tous deux des anciens de Vikings, sont aussi de la partie.

Retrouvez les dix épisodes de The One dès le 12 mars sur Netflix !