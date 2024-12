C'est un carton pour ce remake américain d'une série française culte

À peine a-t-elle commencé à être diffusée aux États-Unis, que "The Agency", remake américain de la série "Le Bureau des Légendes" a établi un nouveau record. Sa popularité va permettre à la série d’avoir de nouveaux épisodes.

The Agency débute avec un record aux États-Unis…

Diffusée de 2015 à 2020 sur Canal+, Le Bureau des légendes a fait un véritable carton en France. Sa popularité a même attiré le regard des studios hollywoodiens, et Showtime a décidé d’en faire un remake. Intitulé The Agency, celui-ci est cette fois porté par Michael Fassbender. Il y incarne Martian, un agent de la CIA qui retourne au bureau de Londres après des années sous couverture. Mais la renaissance de sa relation avec la femme qu’il a aimée le met bientôt en danger.

Showtime et Paramount+ ont récemment débuté la diffusion de The Agency aux États-Unis. Les deux premiers épisodes en ont été dévoilés. Et ils ont fait très fort. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, ils ont attiré 5,1 millions de téléspectateurs dans le monde ! Ce qui marque le meilleur début pour une série de l’histoire de Showtime.

… et est déjà renouvelée pour une deuxième saison !

Devant de tels chiffres, les diffuseurs de The Agency n’ont pas attendu pour enclencher la suite. Ainsi, alors que seulement deux épisodes de la série ont été diffusés à l’heure actuelle, le développement d’une saison 2 a été officialisé.

Les principaux membres du casting de la première saison devraient revenir dans la suite. Outre Michael Fassbender, Richard Gere, Jodie Turner-Smith et Jeffrey Wright peuvent être vus dans The Agency. Une distribution impressionnante, qui devrait donc se reformer. George Clooney est aussi impliqué dans le show en tant que producteur. On ne sait pas s’il tiendra de nouveau ce rôle dans les futurs épisodes.

La série arrivera en 2025 en France

Si les deux premiers épisodes de The Agency ont donc fait un carton aux États-Unis, les téléspectateurs français attendent toujours de pouvoir les découvrir. Ils devront encore patienter pour cela. En France, les dix premiers épisodes qui composent la première saison de la série seront diffusés sur Canal+ en 2025. La diffusion devrait commencer en début d’année, mais aucune date précise n’a encore été donnée par la chaîne.

On verra si The Agency sera aussi populaire dans l’Hexagone qu’aux États-Unis. Mais on peut penser qu’elle aura plus de mal à convaincre le public français que les téléspectateurs américains. Car il n’est jamais facile de succéder à une série ayant eu autant de popularité que Le Bureau des légendes dans son pays d’origine.