Cette nouvelle série Netflix dans l’univers du basket pourrait créer la surprise

Tout juste arrivée sur Netflix, "La Meneuse" devrait attirer un grand nombre de fans de basketball. Mais la série a également de quoi séduire un autre public.

La Meneuse, la nouvelle création de Mindy Kaling

Mindy Kaling a rencontré un beau succès dans l’univers des séries. L’interprète de Kelly Kapoor dans The Office version américaine a créé The Mindy Project, Quatre mariages et un enterrement, Mes premières fois ou encore The Sex Lives of College Girls, qui ont été majoritairement bien reçues. Depuis ce jeudi 27 février, sa nouvelle création, La Meneuse, est disponible sur Netflix.

Cette fois, Mindy Kaling a co-créé son nouveau show avec Elaine Ko, Ike Barinholtz et David Stassen. Elle avait déjà travaillé avec ce dernier sur The Mindy Project. Et elle a choisi de retourner sur un terrain qu’elle connait bien, puisque La Meneuse est une comédie. Un genre que l’actrice, scénariste et productrice a déjà exploré à de nombreuses reprises au cours de sa carrière.

Une comédie pour les fans de basket, mais pas que

La Meneuse s’intéresse à Isla Gordon, dont la vie bascule lorsqu’un scandale pousse son frère à démissionner de son poste de président des Los Angeles Waves, l’une des franchises de basketball les plus célèbres des États-Unis. Plutôt habituée à faire la fête qu’à s’occuper des affaires de sa famille, Ilsa doit prendre la place de son frère. Elle va alors devoir prouver aux nombreux sceptiques qu’elle est capable d’assumer de telles responsabilités.

La comédie co-créée par Mindy Kaling, Elaine Ko, Ike Barinholtz et David Stassen a de quoi plaire aux fans de basket. Mais l’histoire prenante d’Isla, dont les difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie créent de nombreuses situations comiques, a également de sérieux arguments pour attirer de nombreux abonnés Netflix qui ne sont pourtant pas fans de ce sport. Il ne serait pas surprenant de voir la série devenir l’une des plus vues du moment dans les prochains jours.

Kate Hudson dans le rôle-titre

La Meneuse bénéficie aussi de la présence de Kate Hudson, choisie pour incarner Ilsa. À ses côtés, Brenda Song, alias Christy dans The Social Network, tient l’un des rôles majeurs de la série. Max Greenfield et Justin Theroux y apparaissent également. Pour les fans de basket, Jeanie Buss et Linda Rambis, respectivement présidente et directrice exécutive des projets spéciaux des Lakers, font aussi un passage dans la série.

La Meneuse est découpée en dix épisodes, qui font chacun environ 30 minutes. Tous ces épisodes ont été mis en ligne en même temps, et sont donc visibles dès maintenant sur Netflix.