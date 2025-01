Cette nouvelle série Netflix pourrait créer la surprise

Il y a peu, une nouvelle production italienne a été ajoutée au catalogue de Netflix : "Désordre public". Or, celle-ci pourrait rapidement se transformer en un gros succès pour la plateforme.

Désordre public, la nouvelle série italienne de Netflix

À l’instar de Lidia fait sa loi, Briganti ou La vie que tu voulais, de plus en plus de séries italiennes nous sont proposées sur Netflix. Ce mercredi 15 janvier, la plateforme en a ajouté une nouvelle : Désordre public. Celle-ci s’intéresse à un sujet de société épineux. Car elle se concentre sur plusieurs membres d’une brigade de CRS romaine, qui ont pris l’habitude d’avoir recours à la violence dans certaines situations. Ces membres viennent de perdre leur chef, gravement blessé à la suite d’affrontements.

Désordre public suit l’arrivée au sein de cette brigade d’un nouveau chef, Michele. Ce dernier considère que les membres de l’unité qui franchissent les limites de la violence représentent la vieille école, et sont le symbole d’un système qui doit être réformé. À cause de cela, des tensions apparaissent bientôt au sein de l’unité. Mais aussi au-dehors, alors que l’opinion public manifeste de nouveau son mécontentement envers les institutions.

Un démarrage encourageant

Si elle n’était pas forcément attendue comme tel, Désordre public pourrait bien être l’un des prochains gros succès de Netflix. La série effectue en tout cas des débuts encourageants. Comme le montre le classement partagé par FlixPatrol, en Italie, elle est arrivée en tête des séries les plus vues de la plateforme les deux jours suivant sa mise en ligne. Sur ces deux jours, elle a aussi intégré le top 10 dans de nombreux autres territoires.

Si elle poursuit sur sa lancée, la série créée par Filippo Gravino pourrait donc se transformer en carton pour Netflix. On verra si elle parvient à grappiller des places dans le classement des shows les plus vus dans d’autres territoires que l’Italie.

Deuxième adaptation de l’œuvre de Carlo Bonini

Il est à noter que Désordre public est basé sur le roman A.C.A.B., écrit par Carlo Bonini et publié en 2009. Or, celui-ci a déjà été porté à l’écran avec A.C.A.B.: All Cops Are Bastards, un long-métrage sorti en 2012. Connu notamment pour avoir dirigé certains épisodes de Gomorra, Stefano Sollima avait réalisé ce film.

Désordre public se divise en six épisodes d’environ une heure. Ces six épisodes ont tous été mis en ligne à la même date, et sont donc visibles dès maintenant sur Netflix.