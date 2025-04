Cette nouvelle série visible sur Netflix va faire un malheur

Dévoilée ce vendredi 4 avril, "Karma" croise le destin de six personnages qui vont être forcés d’affronter les conséquences de leurs actes. La série devrait rapidement intégrer le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix.

Karma, la nouvelle série sud-coréenne de Netflix

On peut parfois spéculer sur le futur gros succès d’une série. Or, on imagine mal comment Karma pourrait ne pas attirer de nombreux abonnés Netflix. Sorti ce vendredi 4 avril sur la plateforme, le show sud-coréen est basé sur le webtoon (une bande dessinée sud-coréenne publié en ligne) éponyme de 2019.

Comme son nom l’indique, la série propose une réflexion sur les conséquences de nos actions. L’intrigue de Karma débute lorsqu’un incendie se déclare dans un bâtiment abandonné. Cet incident va entraîner de grosses conséquences inattendues pour six personnages. Chacun d’eux va être confronté à de sombres secrets.

Les destins de six personnages prêts à se croiser

Karma s’intéresse entre autres à un homme qui fait un pacte immoral après avoir assisté à un accident. La série suit aussi un petit escroc forcé de rembourser de grosses dettes à cause d’un investissement raté dans les cryptomonnaies. Joo-yeon est de son côté une médecin traumatisée par un souvenir de son passé.

Quant à Gil-ryong, il accepte une mission douteuse en échange d’une grosse somme d’argent après avoir perdu son emploi. Brillant chirurgien, Do-hyuk mène une vie très confortable jusqu’au moment où un événement inattendu vient bouleverser son existence. Enfin, sa séduisante compagne, Yu-jeong, semble cacher quelque chose.

Six épisodes pour six points de vue différents

La série adopte une forme particulière. Elle raconte son histoire à travers les points de vue des six personnages principaux. Ainsi, chacun des six épisodes nous fait suivre l’intrigue à travers le regard d’un personnage différent. La série contient également de nombreux flash-backs. Les pièces du puzzle narratif que représente l’histoire sont donc assemblées petit à petit, à mesure que le voile est levé sur le passé et que les différents points de vue complètent le récit.

Si vous souhaitez découvrir Karma, nous vous conseillons de rester bien concentré devant la série afin de suivre l’intrigue du mieux possible. Car les indices sur le déroulement des événements sont parfois subtils. La série conserve une bonne tension et un bon suspense avant un twist final qui a de bonnes chances de vous surprendre.