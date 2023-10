Cette série française Netflix bat un record (mais perd de l'audience)

La nouvelle saison de la série française "Lupin" avec Omar Sy, phénomène Netflix de l'année 2021, a débuté sa diffusion sur la plateforme de streaming. Les premiers chiffres sont flatteurs, mais annoncent peut-être une performance globale plus mitigée.

Un bon démarrage mais...

Pour son retour sur Netflix, la série Lupin, dont la partie 3 est disponible depuis le 5 octobre sur la plateforme, a battu un petit record. En effet, sur ses quatre premiers jours de diffusion, sa troisième saison cumule l'équivalent de 11,6 millions de vues, ce qui est le meilleur lancement d'une nouvelle saison de série internationale non-anglophone depuis juin 2021. Assane Diop (Omar Sy) peut encore donc compter sur sa large communauté de fans tout autour du monde pour le suivre dans ses nouvelles aventures. Mais ce bon départ ne serait-il pas un écran de fumée qui cacherait une sous-performance ?

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin ©Netflix

Une importante baisse d'audience

En effet, selon les estimations de la newsletter Netflix & Chiffres, ce chiffre de 11,6 millions de vues n'annonce rien de bon sur la performance de Lupin à court terme. En se projetant à 28 jours, l'estimation atteint les 33,8 millions de vues. Soit très loin des performances des deux premières saisons, diffusées respectivement en janvier et juin 2021. La première saison, et le jeu de mots est de circonstance, avait en effet été le "casse du siècle" avec un total de vues frôlant les 80 millions au bout de 28 jours.

Projections Lupin S3 ©Netflix&Chiffres

La série créée par George Kay et François Uzan en 2021, avec la star Omar Sy dans le rôle principal, avait été un phénomène mondial lors de la diffusion de sa première saison. À l'époque, elle fut même un temps le plus gros succès non-anglophone de l'histoire de la plateforme, détrônée ensuite par la série coréenne Squid Game. La performance décroissante des saisons de Lupin, même si la série reste considérablement vue, pourrait ainsi pousser Netflix et les auteurs de la série à se remettre en question. Pour le moment, aucune information sur une potentielle saison 4 n'a été communiquée.