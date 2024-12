Cette série méconnue en France mais totalement culte est dispo sur Netflix

Si "Schitt’s Creek" est une série iconique en Amérique du Nord, il y a des chances que vous ne la connaissiez pas puisqu’elle est beaucoup moins populaire en France. Toutefois, vous pouvez désormais découvrir ses six saisons si vous êtes abonnés à Netflix.

Schitt’s Creek, le phénomène canadien qui débarque sur Netflix

Ce mardi 31 décembre, Netflix a enrichi son catalogue d’une série diffusée originalement de 2015 à 2020 au Canada : Schitt’s Creek. Son histoire s’intéresse aux membres de la famille Rose : le père Johnny, la mère Moira, la fille Alexis et le fils David. Un jour, ces derniers perdent leur fortune après une escroquerie. Désormais ruinés, ils sont forcés de laisser derière aux leur imposant manoir. Et de déménager dans une petite ville qu’ils avaient achetée des années plus tôt pour une blague.

Jusqu’à présent, Schitt’s Creek n’a pas eu la même popularité en France qu’en Amérique du Nord. Mais outre-Atlantique, elle est vite devenue l’une des séries les plus populaires des années 2010 lors de sa diffusion en Amérique du Nord. Comme rapporté par The Hollywood Reporter à l’époque de sa diffusion, la dernière saison du show a fait très fort. Elle a rassemblé en moyenne plus d’1 million de spectateurs par épisode, en comptant les vues en différé. De l’autre côté de l’Atlantique, la série est considérée comme culte.

Une affaire de famille

Schitt’s Creek a été créé par Dan Levy et son propre père, Eugene Levy. Ce dernier est connu pour son rôle de Noah Levenstein dans les films American Pie. Les deux hommes jouent même deux des principaux personnages de la série : Johnny et David Rose. À leurs côtés, Catherine O’Hara joue Moira et Annie Murphy incarne Alexis.

Ayant été créée par un père et son fils, Schitt’s Creek s’intéresse également aux liens familiaux. Alors que leur monde est bouleversé par leur soudaine perte d’argent et qu’ils doivent s’adapter à une vie totalement différente, les Rose vont découvrir le sens de la famille.

Un décalage qui créé de nombreuses situations comiques

Schitt’s Creek propose aussi de nombreuses situations comiques. Celles-ci sont principalement créées par le décalage entre le mode de vie auquel les Rose étaient habitués et ceux des habitants de leur nouvelle ville.

Au fil des épisodes, Johnny, Moira, Alexis et David sont ainsi confrontés au quotidien de ceux qui vivent loin de la richesse. Et cette différence place la famille, totalement déconnectée de cette réalité qu’elle découvre, au centre de nombreuses situations absurdes.

Schitt’s Creek est composée de 80 épisodes d’une trentaine de minutes, divisés en six saisons.