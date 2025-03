Cette série Netflix à succès devrait avoir une suite, avec un gros changement

L’histoire d’"Un couple parfait" s’est conclue avec son sixième épisode. Pourtant, la série Netflix est très bien partie pour revenir avec une deuxième saison.

Une deuxième saison d’Un couple parfait se prépare

Adaptée du livre éponyme d’Elin Hilderbrand, la série Un couple parfait a fait son apparition sur Netflix en 2024. Celle-ci débute alors qu’une jeune femme, Amelia Sacks, s’apprête à se marier avec Benji, l’un des héritiers des Winbury, une richissime famille de Nantucket. Mais quand un corps est retrouvé sur la plage quelques heures seulement avant le mariage, tous les invités deviennent suspects.

Bénéficiant notamment de la présence de Nicole Kidman et Liev Schreiber parmi sa distribution, Un couple parfait a trouvé son public. Lorsqu’elle est sortie, la série a rapidement intégré le top 10 des programmes les plus vus du moment sur Netflix. Et y est restée plusieurs semaines. Or, si elle était présentée comme une série limitée, son succès va lui valoir de nouveaux épisodes.

De nouveaux personnages à l’honneur

Variety révèle que Netflix travaille sur une deuxième saison d’Un couple parfait. Pour le moment, cette nouvelle histoire n’a pas encore officiellement reçu le feu vert du streamer. Elle peut donc encore être annulée. Malgré tout, elle a de bonnes chances de voir le jour.

Si cette deuxième saison se concrétise, elle aura un changement important par rapport à la première. Ainsi, elle ne se concentrera pas sur les mêmes personnages. En d’autres termes, Netflix a choisi de faire d’Un couple parfait une série anthologique.

Les nouveaux épisodes devraient adapter Swan Song

Toujours selon Variety, le plan de Netflix pour la deuxième saison d’Un couple parfait est d’adapter cette fois Swan Song. Il s’agit du quatrième roman de la série Nantucket écrite par Elin Hilderbrand. S’il s’intéresse à des personnages différents, son intrigue prend une nouvelle fois place sur l’île située dans l’Océan Atlantique.

Swan Song se concentre sur la famille Richardson. Après s’être installés sur Nantucket, ses membres deviennent rapidement très populaires parmi les habitants de l’île grâce aux incroyables soirées qu’ils organisent. Aussi, lorsque leur maison est détruite dans un incendie et que leur employé le plus important disparaît, l’île entière est révoltée.

Joanna Calo devrait écrire, co-produire et être la showrunner de la deuxième saison d’Un couple parfait.