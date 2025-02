Cette série Netflix unique pourrait bien être le gros carton du mois de mars

Netflix a partagé l’impressionnante bande-annonce d’"Adolescence", une série à la forme ambitieuse et au casting prometteur qui pourrait marquer les esprits.

Adolescence, la nouvelle série Netflix à la forme ambitieuse

Dans moins de deux semaines, Netflix dévoilera une nouvelle mini-série dramatique et policière britannique qui devrait beaucoup faire parler d’elle. À savoir la nouvelle création de Jack Thorne et Stephen Graham, Adolescence.

Adolescence suit l’enquête autour de Jamie, un adolescent de 13 ans accusé de meurtre. Elle s’intéresse à plusieurs personnages concernés par cette enquête, dont un inspecteur, une psychologue et le père de l’enfant accusé. Mais ce qui distingue surtout la série est sa forme. Car elle a été tournée en plan-séquence, dans le but de nous faire suivre en temps réel le déroulement des événements qu’elle raconte.

Des images tendues et immersives

Netflix a partagé la bande-annonce d’Adolescence. Impressionnante, celle-ci nous donne une idée de la tension vécue par les principaux personnages de la série. La façon dont les images sont filmées nous prépare également pour une expérience particulièrement immersive.

D’après les premières images, on peut aussi s’attendre à des performances incroyables de la part des principaux acteurs d’Adolescence. L’excellent Stephen Graham ne devrait pas nous décevoir. On a également hâte de découvrir la prestation d’Owen Cooper, l’interprète de Jamie, bouleversant dans la bande-annonce.

Une série à découvrir en mars

Adolescence a été réalisée par Philip Barantini. Ce dernier a donc retrouvé Stephen Graham, qu’il avait déjà dirigé dans le film The Chef (lui aussi présenté sous la forme d'un plan-séquence) et sa série dérivée du même nom. En plus d’avoir co-créé le nouveau show Netflix, l’acteur originaire de Kirkby y incarne Eddie, le père de Jamie.

L’inspecteur chargé de l’enquête est joué par Ashley Walters, vu un peu plus tôt cette année dans une autre série Netflix : Tu me manques. Quant à la psychologue également impliquée dans l’enquête, elle est campée par Erin Doherty, l’interprète de la princesse Anne dans The Crown.

Comme évoqué plus haut, les quatre épisodes d’Adolescence sortiront dans un peu moins de deux semaines sur Netflix. Ils seront plus précisément à voir sur la plateforme à partir du 13 mars. Étant donné que le show de Jack Thorne et Stephen Graham est présenté comme une série limitée, il ne devrait pas avoir de suite.