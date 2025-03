Cette série thriller fait enfin son grand retour sur Netflix

Très populaire à sa sortie, la première saison de "Vengeances" a désormais une suite. Netflix vient de mettre en ligne les nouveaux épisodes de la série portée par Anna Maria Mühe.

Vengeances fait son retour sur Netflix

La première saison de Vengeances est sortie en janvier 2023 sur Netflix en France. Basée sur le roman éponyme de Bernhard Aichner, elle s’intéresse à Blum, une croque-mort mère de deux enfants qui doit soudain faire face à la mort de son mari. On lui affirme d’abord que ce dernier est mort dans un accident. Mais Blum se rend bientôt compte qu’il a en réalité été tué. Elle se lance alors dans une quête pour découvrir la vérité derrière cet assassinat.

Vengeances a rapidement obtenu une belle cote de popularité suite à sa sortie. Elle est devenue l’une des séries en langue allemande les plus suivies par les abonnés Netflix. Son retour était donc attendu avec impatience par un grand nombre d’entre eux. Or, ce mercredi 19 mars, la plateforme de streaming a mis en ligne les nouveaux épisodes du show créé par Barbara Stepansky et Benito Mueller.

Blum face à l’enlèvement de sa fille dans les nouveaux épisodes

La deuxième saison de Vengeances s’inspire du deuxième livre écrit par Bernhard Aichner sur le personnage de Blum, traduit en français sous le titre La Maison de l’assassin. Dans ce nouveau récit, les événements de la fin de la première saison viennent rattraper la principale protagoniste. Celle-ci devient alors suspectée par la police.

Blum plonge aussi en plein cauchemar lorsque sa fille Nela est enlevée. Pour espérer la revoir, elle doit fournir une vidéo aux malfaiteurs. Mais elle n’est pas en possession de cette vidéo. Elle doit donc se lancer à sa recherche pour sauver sa fille.

Une saison 3 à venir ?

Dans les nouveaux épisodes de Vengeances, Blum est toujours incarnée par Anna Maria Mühe. On retrouve aussi le personnage de Reza Shadid, toujours joué par Yousef Sweid, et Emilia Pieske dans le rôle de Nela.

Étant donné la popularité de la première saison de Vengeances, ces nouveaux épisodes ont de bonnes chances d’intégrer le top 10 des programmes les plus vus du moment sur la plateforme. Si tel est le cas, la série pourrait se poursuivre. Car Bernhard Aichner a écrit une trilogie sur le personnage de Blum. Le troisième livre, publié en 2017, pourrait donc à son tour être adapté.