Chair de poule : un trailer inquiétant pour le reboot de la série culte

Après une anthologie télévisuelle et deux longs-métrages, l'univers de "Chair de poule" revient dans une nouvelle série. Un programme qui se dévoile à travers une bande-annonce, où les fans des livres de R.L. Stine reconnaîtront certains éléments importants de son univers.

Le retour de Chair de poule

Après une première série et deux longs-métrages avec Jack Black, les livres cultes de R.L. Stine ont droit à une nouvelle adaptation. Développée par Nicholas Stoller (Nos pires voisins, Platonic) et Rob Letterman (Chair de poule - Le film, Pokémon : Détective Pikachu), Chair de poule se déroule dans une petite ville américaine particulièrement tranquille, du moins en apparence.

Chair de poule ©Disney+

Nouveau professeur de littérature, Nathan Bratt (Justin Long) s'installe dans une maison réputée pour être hantée, où des atrocités ont été commises, comme le révèle la bande-annonce. Il se retrouve rapidement possédé par le fantôme d'un jeune homme, qui cherche à assouvir sa soif de vengeance. En parallèle, une bande d'adolescents est confrontée à des événements de plus en plus étranges et terrifiants, croisant notamment la route d'un pantin maléfique. Ils découvrent également que leurs parents ont dissimulé de terribles secrets et sont mêlés à des affaires sordides.

Rachael Harris, Rob Huebel, Isa Briones, Ana Yi Puig, Zack Morris, Will Price et Miles McKenna complètent la distribution du programme. La série est composée de dix épisodes. La série Chair de poule est à découvrir dès le 13 octobre 2023 sur Disney+. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.