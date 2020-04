Chair de Poule : une série en préparation

Les livres qui ont bercé une génération reviendront dans une nouvelle adaptation ! Après les deux films dans les années 2010, "Chair de Poule" va maintenant avoir une autre transposition, sur le petit écran, dans une série télévisée. En espérant qu'on y retrouve la saveur si particulière de ces histoires horrifiques.

Ceux qui étaient adolescents, ou pas loin de l'être dans les années 90, se souviennent forcément de ces bouquins de poche Chair de Poule. R. L. Stine avait composé une anthologie de plusieurs dizaines d'histoires dans lesquelles on pouvait frissonner. Ce dont on se souvient en premier lieu, c'est de ces couvertures, faites pour taper à l'oeil, avec des images fortes et ce vert remarquable. Puis une fois qu'on s'aventurait dans les pages de derrière, on pouvait suivre des histoires très variées, à base de monstres, de loups-garous, de fantômes et on en passe. Une série télé à vu le jour au milieu des années 90 puis on se souvient dernièrement du film avec Jack Black - moins de sa suite.

Après deux films, une nouvelle adaptation de Chair de Poule

Détenteur des droits, Sony veut en remettre une couche et planche désormais, via sa branche Sony TV, sur une nouvelle adaptation en série. Le producteur des deux films dont on a parlé plus haut, Neal H. Moritz, est toujours dans le coup. Néanmoins, ce programme devrait ne tisser aucun lien avec ce qu'on a vu au cinéma et partira vraisemblablement sur un format anthologique pour diversifier les histoires. Impossible, à cet instant, de savoir quels livres seront adaptés et si la série fera aussi le choix d'inventer des scénarios inédits en gardant uniquement l'esprit de la franchise. Quoi qu'il se prépare, le format sériel est beaucoup plus adapté qu'un film pour Chair de Poule. Le principe des livres est de justement se plonger dans plusieurs univers, avec des personnages différents et un bestiaire varié. Chose qui est plus complexe dans le cadre d'un film articulé autour d'une intrigue unique.

Avec le succès de Stranger Things, les films Ça ou Scary Stories, cette série Chair de Poule risque de flirter avec une vibe rétro pour essayer d'attirer un public teen qui se montre demandeur. L'idée la plus intéressante serait évidemment d'essayer de créer quelque chose entre passé et modernité pour que ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu les livres puissent avoir une version attrayante de l'oeuvre de Stine, sans que les anciens ne sentent une trahison. Aucun network ni plateforme n'est encore sur les rangs pour la diffusion.