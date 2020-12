Chambre 2806 L'Affaire DSK : Netflix dévoile la bande-annonce de sa série documentaire

Beaucoup de faits divers, certains très connus et d'autres moins, passent à la moulinette Netflix en ce moment. Aucune raison que l'affaire DSK n'ait pas le droit à sa propre série documentaire. Retour sur la chute de l'homme politique dès le 7 décembre prochain avec "Chambre 2806."

L'affaire DSK auscultée sur Netflix

En ce mois de décembre, Netflix a décidé d'être généreux avec les fans de documentaires qui évoquent des affaires judiciaires. La plateforme a déjà largement prouvé qu'elle s'était spécialisée dans le genre, avec des succès comme Au royaume des fauves, L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale, Grégory ou Making a Murderer - pour ne citer qu'eux. Ce filon a encore de beaux jours devant lui et deux nouveaux titres vont être mis en ligne dans les prochains jours. Sur la piste de l’éventreur du Yorkshire reviendra le 16 décembre sur les abominables meurtres qui ont eu lieu en Grande-Bretagne. Plus tôt, le 7, c'est le documentaire Chambre 2806 : L'Affaire DSK qui risque de faire du bruit. On se souvient tous de ce dossier qui a ébranlé la politique française en 2011. Revenir dessus en 2020 n'est pas idiot, le mouvement #MeToo étant passé par-là depuis, avec des révélations nombreuses sur des affaires d'agressions sexuelles et la libération de la parole des victimes.

Les faits se déroulent au mois de mai 2011, quand Dominique Strauss-Kahn se rend à l'hôtel Sofitel de New York. Après son passage, il est accusé par Nafissatou Diallo, une femme de chambre, de tentative de viol et de séquestration. Les faits se seraient déroulés dans la chambre 2806 qui donne son titre au documentaire. L'homme politique ne tarde pas à être arrêté et le scandale éclate aux yeux du monde. Les médias ne parlent que de ça et le surnommé DSK voit son avenir politique s'assombrir. À l'époque, il était le favori aux élections de 2012 mais le tapage médiatique et les accusations graves le sortent de la course présidentielle. Un tel scandale l'empêche évidemment de se présenter au primaires du parti socialiste, première étape inévitable pour prétendre à une place au sommet de l'Élysée.

Rapidement jugé coupable aux USA, l'opinion publique ne tarde pas à le lyncher, se rangeant du côté de cette femme sans histoire venue du Bronx. Mais la suite va tourner en défaveur de Nafissatou Diallo. Des témoignages incohérents et des indices vont faire naître la possibilité d'un coup monté pour faire chuter Dominique Strauss-Kahn. Se pourrait-il que cette agression ait été provoquée volontairement par des gens qui voulaient se débarrasser de cette menace à l'élection présidentielle ? Si oui, par qui ? Des doutes persistent et la bande-annonce du documentaire Chambre 2806 ne manque pas de le souligner.

Chambre 2806 : l'affaire DSK © Netflix

Une vérité plus complexe qu'elle n'y paraît ?

Mais n'allez pas croire qu'il a pour vocation de sauver l'image de Dominique Strauss-Kahn. Durant quatre épisodes, il va revenir sur toute l'affaire pour présenter les faits et les zones d'ombre. Le principal intéressé a assez logiquement refusé de participer, alors que Nafissatou Diallo fera entendre sa parole. Plusieurs autres intervenants évoqueront l'affaire, qu'ils aient été des acteurs ou des observateurs de ce tourbillon médiatique. Ce moment où sont montrées les images de la caméra de surveillance sur lesquelles deux agents se congratulent d'avoir donné l'alerte a de quoi interloquer. Le documentaire semble essayer d'expliquer comment le bourreau pourrait être, quelque part, une sorte de victime. Inversement, la victime centrale, cette femme de chambre, serait quelque part consciente de ce qu'elle fait. On a hâte d'avaler ces épisodes pour avoir tous les éléments et se faire une idée plus précise des ressorts de l'affaire.