Dispo sur Netflix : Sexe, drogues et bombe nucléaire, vous allez adorer cette série délirante

"Chargés à bloc" a tout pour être un carton sur Netflix. Une série déjantée qui voit une unité d'élite tenter de retrouver une bombe nucléaire après avoir passé une soirée de débauche. C'est drôle, trash et totalement irrévérencieux.

C'est quoi Chargés à bloc sur Netflix ?

Pour une fois, la bande-annonce ne nous avait pas menti. Si la promotion de Chargés à bloc promettait une comédie d'action complètement folle, entre Very Bad Trip et Mission Impossible, le résultat s'avère à la hauteur. Lancée sur Netflix le 30 novembre, la série s'ouvre sur une énorme fête à Las Vegas. Des filles en bikini et des beaufs alcoolisés s'éclatent dans une piscine. Mais tout cela n'est qu'une couverture. Car dans le même temps, un terroriste russe s'apprête à vendre une bombe. Et une unité d'élite l'observe avant d'intervenir.

Chargés à bloc ©Netflix

Une unité dirigée par Ava Winters, la boss sérieuse et consciencieuse capable de se faire passer pour une serveuse auprès du terroriste russe. Sous ses ordres, on retrouve notamment Chad McKnight, pas le garçon le plus fin, mais rudement efficace lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Ainsi, après quelques minutes, l'ambiance sexy de l'épisode 1 de Chargés à bloc bascule en fusillade dans une chambre d'hôtel. Une séquence efficace rythmée par la musique de The Hives et qui donne le ton du show. Mais Chargés à bloc est encore loin d'avoir tout offert...

L'épisode 1 se poursuit et après l'intervention d'Hagerty, le démineur qui a perdu une bonne partie de ses doigts, l'équipe pense avoir accompli sa mission. Étant à Las Vegas, "la capitale de la fête", ils s'autorisent une soirée de débauche avec du sexe, toutes les drogues possibles, de l'alcool et même un chameau ! Ce qui n'aurait pas été un problème si la bombe récupérée n'était pas un leurre. L'équipe de choc, encore sous l'effet de stupéfiants, apprend alors qu'ils ont 6 heures pour retrouver une bombe nucléaire avant qu'elle n'explose !

Une série déjantée qui y va à fond !

Voilà donc le pitch de Chargés à bloc. De là, la série montre qu'elle n'a pas froid aux yeux. En atteste ce gros plan sur un pénis recouvert de chantilly dans l'épisode 2. Le show montre de la nudité de manière frontale, mais pas pour titiller les spectateurs sur un aspect sulfureux, plutôt pour créer des situations décalées et hilarantes. On comprend mieux pourquoi le programme est certifié -18 ans sur Netflix.

Cependant, les créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald n'ont pas fait une accumulation de scènes trashs puisqu'ils ont trouvé le bon équilibre avec une part d'action et des séquences explosives. On peut alors voir Chargés à bloc comme une version plus bordélique et irrévérencieuse de 24 heures chrono, réduite à six heures pour plus d'intensité.

Chargés à bloc ©Netflix

Enfin, si le show est si fun, c'est aussi grâce à la présence d'un casting parfaitement dans le ton. En tête, Shelley Hennig (Teen Wolf) dans le rôle de la boss, et Nick Zano (Legends of Tomorrow) avec son look assumé de Brad Pitt du pauvre. Mais, Terrence Terrell (Trunk), Paola Lázaro (Gomez), Kimi Rutledge (la Geekette Maya), Eugene Kim (le pilote d'hélicoptère) et C. Thomas Howell (le déglingué démineur) ne sont pas en reste. Avec tout cela, on ne serait pas surpris de voir Chargés à bloc se retrouver rapidement dans le top 10 des nouveautés Netflix.