Charlie et la chocolaterie : bientôt une téléréalité sur Netflix ?

Le roman "Charlie et la chocolaterie" a été adapté deux fois en films, et a même eu droit à un préquel centré sur Willy Wonka. Une nouvelle version de l’histoire écrite par Roald Dahl devrait nous être proposée, sous une forme surprenante.

Vers une nouvelle déclinaison de l’histoire de Charlie et la chocolaterie

Charlie et la chocolaterie est l’un des romans les plus célèbres de Roald Dahl. Publié pour la première fois en 1964, il raconte l’histoire d’un enfant pauvre qui remporte un jour un précieux ticket d’or. Celui-ci lui permet de visiter la chocolaterie de Willy Wonka, le plus inventif des raffineurs de chocolat au monde.

L’histoire de Charlie et la chocolaterie a déjà été adaptée plusieurs fois en films. En 1971, une version réalisée par Mel Stuart est sortie dans les salles, puis une autre dirigée cette fois par Tim Burton en 2005. Dévoilé en fin d’année dernière, Wonka était cette fois un préquel du roman de Roald Dahl, centré sur le célèbre chocolatier qui y était joué par Timothée Chalamet. Or, l’histoire inventée par le romancier britannique devrait bientôt se développer sous une toute nouvelle forme.

Netflix veut en faire une téléréalité !

D’après Deadline, Charlie et la chocolaterie devrait devenir une téléréalité ! C’est Netflix qui prépare ce projet. Le géant du streaming a acquis en 2021 la Roald Dahl Story Company, et peut donc proposer de nouvelles histoires situées dans les mondes imaginés par l’écrivain.

Or, Netflix a été inspiré par le succès des "Bake-Offs"». C’est-à-dire ces émissions de téléréalité qui voient plusieurs personnes s’affronter en cuisinant différents plats. Le service de streaming compte donc décliner l’histoire de Charlie et la chocolaterie en une version de ce concept. En revanche, à l’heure actuelle, on n’en sait pas beaucoup plus sur ce projet. On attend donc de savoir qui pourra concourir à l’émission, qui la présentera ou encore quand elle sera dévoilée.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Quid des séries de Taika Waititi ?

Cette téléréalité n’est pas le seul projet dérivé de l’univers de Charlie et la chocolaterie à avoir été annoncé. En mars 2020, Netflix avait annoncé via un tweet que Taika Waititi préparait deux séries d’animation situées dans cet univers. La première étant une nouvelle version de l’histoire racontée par Roald Dahl et la seconde un spin-off sur les Oompas-Loompas.

Toutefois, le service de streaming n’a plus donné de nouvelles de ces deux projets depuis un long moment. On ne sait donc pas s’ils sont toujours d’actualité.