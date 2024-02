Shannen Doherty virée de Charmed, Alyssa Milano lui répond

Considérée par Shannen Doherty comme responsable de son départ de la série "Charmed", Alyssa Milano a répondu à son ancienne collègue sur cette affaire.

Alyssa Milano réagit à la dernière sortie de Shannen Doherty

Entre 1998 et 2006, le public a suivi Charmed, célèbre série fantastique dans laquelle les sœurs Halliwell, des sorcières, luttent contre les forces du mal. Un programme culte porté initialement par Alyssa Milano, Holly Marie Combs et Shannen Doherty. Mais en 2001, à l'issue de la saison 3, l'interprète de Prue quittait la série - un départ qui sera comblé par la venue de Rose McGowan. Le choix de la production de tuer l'héroïne avait grandement fait parler à l'époque. Et alors que plus de 20 ans se sont écoulés, ce sujet reste d'actualité.

Beaucoup de choses ont été racontées sur la relation compliquée entre Alyssa Milano et Shannen Doherty durant le tournage. Et on savait que les nombreuses tensions entre les actrices avaient poussé la production à agir. Mais c'est fin décembre 2023 que Shannen Doherty avait fait de nouvelles révélations en affirmant que sa collègue avait tout fait pour l'éloigner d'Holly Marie Combs, et pour que la production de Charmed la vire.

Suite à cette sortie, Alyssa Milano a finalement décidé de s'exprimer à son tour à l'occasion d'une rencontre avec des fans à Orlando (via Deadline). La première chose à retenir de l'intervention d'Alyssa Milano, c'est qu'elle ne nie en aucun cas les faits évoqués par Shannen Doherty. La comédienne a préféré exprimer sa tristesse concernant une affaire qui date, même si elle s'y attendait.

Je savais que cela allait revenir sur le tapis d'une manière ou d'une autre. Et je veux être très réfléchie dans la manière dont je réagis à tout cela. Mais je veux dire simplement que je suis triste. Pas pour moi ou pour ma vie, mais pour les fans.

Pas d'excuse pour la star de Charmed

L'interprète de Phoebe dans Charmed, continue en mettant en avant les fans et en insistant sur le fait que ce qu'il s'était passé durant la série remonte à plus de vingt ans. Raison pour laquelle elle estime qu'il serait temps de passer à autre chose.

C'est pour les fans que je suis le plus triste. Je suis surtout triste qu'un spectacle qui a tant compté pour tant de gens ait été terni par une toxicité qui perdure encore aujourd'hui, près d'un quart de siècle plus tard. Je suis triste que les gens ne puissent pas passer outre. Et que nous ne puissions pas célébrer le succès d'une émission qui a tant compté pour nous tous.

Alyssa Milano termine en évoquant ses propres traumatismes, avant d'affirmer qu'elle souhaite aujourd'hui être une bonne personne, prête à aider les gens. Pas sûr que Shannen Doherty et les fans de cette dernière se contenteront de ces jolies paroles, qui ne sont en aucun cas des excuses.