"Elle ou moi !" : virée de Charmed par Alyssa Milano, les révélations chocs de Shannen Doherty

Aux côtés d'Holly Marie Combs, Shannen Doherty est revenue dans son podcast, sur les raisons de son départ de "Charmed". Elle révèle comment Alyssa Milano a tout fait pour qu'elle soit virée.

Charmed : une embrouille aussi célèbre que la série

Les fans de Charmed savent bien que malgré la bonne entente des sœurs Halliwell à l'écran, dans les coulisses, ce n'était pas la joie. Du moins durant les premières saisons, quand le trio Alyssa Milano, Holly Marie Combs et Shannen Doherty était à la tête du show. Les interprètes de : Phoebe, Piper et Prue ont en effet tenu les rôles principaux de la série jusqu'à la fin de la saison 3. Après cela, les trois sorcières n'ont été plus que deux, suite au décès de Prue, avant qu'elle ne soit remplacée par une quatrième sœur, Paige (Rose McGowan).

La raison de la disparition de Prue par les scénaristes vient de la mauvaise entente qu'il y avait entre Alyssa Milano et Shannen Doherty, dès le tournage de la saison 2. Les deux comédiennes auraient cessé de se parler et, devant l'ambiance tendue, les producteurs auraient d'abord songé à se séparer d'Alyssa Milano, avant d'opter pour Shannen Doherty.

Shannen Doherty et Alyssa Milano - Charmed ©The CW

Cette dernière a tenu à clarifier les choses sur cet événement dans son podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty, aux côtés de Holly Marie Combs, avec qui elle était très amie sur le plateau de Charmed. L'interprète de Prue y explique qu'elle était la mieux payée des trois actrices, et que Charmed avait justement été validée grâce à son nom. Mais cette différence de salaire serait "ce qui a lancé les hostilités avec Alyssa Milano".

Alyssa Milano à l'origine du départ de Shannen Doherty

Holly Marie Combs confirme alors que la production ne voulait, à l'origine, pas se séparer de Shannen Doherty, mais s'est retrouvée face à un risque de procès avec Alyssa Milano, qui a bien fait comprendre aux producteurs qu'il fallait que sa rivale s'en aille.

(Ils ont dit) Nous n'avions pas l'intention de le faire. Mais nous étions dos au mur. Nous nous sommes retrouvés dans une position où c'était soit l’une, soit l’autre. (Alyssa Milano) nous a dit clairement : "c'est elle ou moi !" Elle a menacé de nous poursuivre en justice, en prétextant un environnement de travail hostile.

La comédienne continue en affirmant qu'Alyssa Milano avait monté tout un dossier en pointant les moments où elle s'était sentie mal sur le plateau. Ce que nie totalement Holly Marie Combs.

Il n'y a pas eu de bagarre sur le plateau, il n'y a pas eu d'insultes. Tout s'est passé dans les coulisses, dans nos loges. Personne n'a jamais rien remarqué.

Une tentative de briser son amitié avec Holly Marie Combs

L'amitié entre Shannen Doherty et Holly Marie Combs aurait également été un problème. Et Alyssa Milano aurait tout fait pour les séparer. C'est ce qu'on apprend avec une anecdote racontée par Shannen Doherty lorsqu'Holly Marie Combs avait dû passer quelques temps à l'hôpital pour se faire retirer une tumeur à l’utérus. Alyssa Milano aurait alors empêché Shannen Doherty d'aller lui rendre visite.

J'ai attendu 24 heures pour venir te voir car les hôpitaux me mettent mal. Ce n'était pas facile, et Alyssa et sa mère m'ont dit que je ne pouvais pas te voir. À ce moment-là, tu ne le savais pas. Et je me souviens que tu m'envoyais des messages pour savoir si j'allais venir. J’étais en colère de ne pas pouvoir te voir, et choquée de la situation.

Shannen Doherty et Holly Marie Combs - Charmed ©The CW

Après cet événement, un fossé se serait créé entre les actrices, menant ensuite à l'éviction de Shannen Doherty. Cette dernière affirme cependant qu'elle n'a pas de haine envers Alyssa Milano aujourd'hui. Pour autant, alors que l'interprète de Phoebe a donné son point de vue dans son livre Sorry Not Sorry, Shannen Doherty précise qu'elle n'a aucune intention de le lire car, d'après elle, tout est dans le titre.