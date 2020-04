Chernobyl : des masques de la série HBO distribués pour lutter contre le Covid-19

L’entreprise qui a conçu les costumes pour la série HBO "Chernobyl" va participer à la lutte contre le coronavirus en distribuant ses équipements à toutes les professions qui risquent le plus d’être exposées au virus. Elle va aussi en créer de nouveaux dans le même but.

Peris Costumes, l’entreprise derrière la création des costumes de la série HBO Chernobyl, va distribuer tous ses stocks inutilisés de masques et d’équipements à tous ceux qui travaillent encore et présentent le plus de risques d’être exposés au coronavirus. En plus de cela, elle va en créer de nouveaux, qui serviront pour la même chose.

Basée en Espagne, l’entreprise va ainsi utiliser ses ateliers à Madrid et Lisbonne pour fabriquer de nouveaux masques pour couvrir le visage, blouses et casques, destinés à être utilisés par les employés des maisons de retraite, d’hôpitaux, de la police, des services sociaux et des mairies.

Le PDG de Peris Costumes, Javier Toledo, a expliqué vouloir jouer un rôle dans la lutte contre le virus :

Ce n’est qu’une goutte dans l’océan, mais cela a déjà aidé beaucoup de gens. Tout le monde à Peris Madrid et Peris Lisbonne fait sa part pour que cette aide devienne une réalité. Nous voulons que notre donation soit une humble contribution à cette situation dantesque au nom de l’industrie du cinéma, de la télévision et du théâtre en général.

Toledo a rajouté ensuite que la situation actuelle illustre l’importance du divertissement dans nos vies :

Si ce confinement nous a appris quelque chose, c’est combien nous avons besoin du divertissement et son importance dans des moments comme celui-ci, et particulièrement dans le futur, même si il ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu’il mérite.

Chernobyl, succès public et critique

La mini-série Chernobyl, composée de 5 épisodes d’environ une heure, avait été très bien reçue à sa sortie l’année dernière, à la fois par le public et la critique. Elle est centrée sur la catastrophe du 26 avril 1986, l’explosion d’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, et ses terribles conséquences sur tout le personnel de l’usine, mais aussi les équipes de secours, la population et l’environnement.

Créée par Craig Mazin, la série bénéficie d’un casting de premier plan. Jared Harris y incarne Valery Legasov, un physicien russe chargé d’enquêter sur la catastrophe, tandis que Stellan Skarsgård y joue Boris Shcherbina, le vice-premier ministre de l'URSS au moment du drame.

Du côté des seconds rôles, Emily Watson prête ses traits à Ulana Khomyuk, une autre physicienne cette fois-ci fictive, tandis qu’Adam Nagaitis joue Vasily Ignatenko, l’un des premiers pompiers à être arrivé sur place après l’explosion du réacteur. La chanteuse irlandaise Jessie Buckley, vue dans Taboo et plus récemment dans Judy, interprète elle Lyudmilla Ignatenko, sa veuve.