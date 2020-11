Cheyenne et Lola sur OCS : c'est quoi cette série avec Charlotte Le Bon ?

On vous dit tout sur "Cheyenne et Lola", nouvelle et prometteuse série signée OCS, dont les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir. Focus sur la série créée par Virginie Brac avec Charlotte Le Bon et Veerle Baetens.

Cheyenne et Lola, de quoi ça parle ?

La série se concentre sur deux femmes très différentes l'une de l'autre. La première, Cheyenne, est sortie il y a peu de prison. En attendant de pouvoir partir en Amazonie, elle fait le ménage sur des ferries. La seconde, Lola, est originaire de Paris. Manipulatrice et égoïste, elle déménage dans le Nord de la France pour enfin vivre avec son amant. Seulement, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu et Lola en vient à assassiner la femme de ce dernier. Sous les yeux de Cheyenne. L'ancienne détenue, convaincue que la police lui fera porter le chapeau en raison de ses antécédents, décide d'intervenir. Elle fait appel à un voyou notoire pour se débarrasser du cadavre. Mais le malfrat ne tarde pas à demander des faveurs en échange de ce coup de pouce bienvenu.

OCS

Dans cette nouvelle série aux allures de western moderne et social, on suivra donc les mésaventures de deux héroïnes déterminées à s'en sortir. La rencontre entre Cheyenne, taiseuse jeune femme qui rêve de devenir tatoueuse en Amérique latine et Lola, ancienne Miss superficielle mais surtout séductrice aux allures de Villanelle ( La créatrice de Cheyenne et Lola Virginie Brac , n'en est pas à son coup d'essai. Scénariste et romancière, elle a notamment écrit pour les séries Engrenages et Mortel. La rencontre entre Cheyenne, taiseuse jeune femme qui rêve de devenir tatoueuse en Amérique latine et Lola, ancienne Miss superficielle mais surtout séductrice aux allures de Villanelle ( Killing Eve ), risque bien de faire des étincelles.

Des interprètes de talent

Parler des oubliés

L'auteure Virginie Brac a commencé à concevoir Cheyenne et Lola après avoir lu Quai de Ouistreham, écrit par Florence Aubenas. Cet ouvrage narre une histoire autobiographique et une enquête, celles de son auteure, qui auront duré six mois. La journaliste et grand reporter a en effet voulu, à la fin des années 2000, expérimenter les difficiles conditions d'existence et de travail des plus démunis, afin de comprendre et mettre au jour les moteurs de l'exclusion sociale. Florence Aubenas change alors de nom et s'installe à Caen pour travailler dans la région comme femme de ménage. Ci-dessous, une ligne écrite au sujet de ces conditions.

Mes relations de travail consistent pour l’essentiel à me faire oublier…

C'est cette notion d'invisibilité des personnes exclues du système qui a interpellé Virginie Brac. La scénariste a alors décidé de faire de ces oubliées les protagonistes de son histoire. Parviendront-elles à s'en sortir ?