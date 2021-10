Chicago Fire : un acteur majeur quitte la série

Si on ne sait pas encore quand on pourra la découvrir en France, la dixième saison de "Chicago Fire" est actuellement diffusée aux États-Unis. Et l’un des épisodes a vu le départ de l’un des personnages majeurs du show. Attention SPOILERS

Jesse Spencer (Matthew Casey) quitte Chicago Fire En 2012, NBC lance sa nouvelle série, Chicago Fire. Comme son nom l’indique, le show prend place dans la « Windy City », et nous fait suivre le quotidien des membres de la caserne 51 de la ville. On découvre ainsi la vie sociale et professionnelle des pompiers, secouristes et auxiliaires médicaux au centre de l’intrigue. Parmi eux, Matthew Casey est l’un des piliers de la caserne. Matthew Casey (Jesse Spencer) - Adrian Burrows / NBC Le personnage de Casey est présent depuis le lancement du show, et a ainsi participé aux neuf premières saisons. Mais s’il fait bien partie des premiers épisodes du dixième chapitre, son interprète, Jesse Spencer, a décidé de tirer sa révérence. Avant de rejoindre Chicago Fire, Spencer avait déjà enchaîné huit saisons d’une autre série, Dr House. Dix-huit ans plus tard, l’acteur veut faire une pause dans sa carrière à la télévision. Spencer pourrait revenir Avant de quitter Chicago Fire, et plutôt que d’annoncer son départ à la fin de la dernière saison, Spencer a tout de même accepté de jouer dans les cinq premiers épisodes du chapitre 10. Il a ainsi participé au 200ème épisode du show. Et comme l’a expliqué le créateur de la série, Derek Haas, à TVLine, cela a permis aux scénaristes de trouver une belle fin à l’arc narratif du personnage. Mais Spencer n’a pas complètement tourné le dos à Chicago Fire. Sa voix pourra déjà être entendue dans un épisode à venir de la saison 10. Et, toujours pour TVLine, l’acteur a lui-même laissé entendre qu’il pourrait physiquement revenir dans le futur : Il y a toujours la possibilité pour moi de revenir. Je vis toujours à Chicago à l’heure actuelle. Ma maison avec ma femme est ici, et donc je vais rester là, mais je prends juste du recul pour le moment. Les fans du show créé par Haas peuvent donc espérer revoir le personnage de Casey dans de futurs épisodes. En attendant cette éventualité, la majeure partie de la saison 10 se déroulera sans lui.