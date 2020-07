Chicano : Eva Longoria développe une nouvelle série pour ABC

Eva Longoria continue sa carrière de productrice. L'actrice de la série culte "Desperate Housewives" va produire une série pour ABC intitulée "Chicano". Cinséséries vous dit tout.

Chicano, une nouvelle série pour la productrice Eva Longoria

Selon TVLine, Eva Longoria va produire une nouvelle série pour ABC. La série, intitulée Chicano, raconte l'histoire des Sandoval, une famille Mexicaine-Américaine intergénérationnelle qui a émigré à Los Angeles à la poursuite du rêve américain. La série s'inspire du roman de Richard Vasquez Chicano sorti en 1970 et suivra la famille Sandoval des années 1920 jusqu'à nos jours.

La présidente de la chaîne ABC s'est exprimée sur le projet :

Chicano est un des nombreux projets que l'on attend des producteurs Eva Longoria et Ben Spector, dans la mesure où nous voulons accroître nos émissions Latinx. Ils font partie de notre studio et sont indispensables pour nous aider à raconter les histoires de ces communautés qui ne sont pas assez représentées.

La nouvelle d'une nouvelle série au casting Latinx (latino) vient après l'annulation de la série The Baker and the Beauty sur ABC. L'annulation de cette série après 1 saison n'est pas bien passée auprès du public mais aussi auprès des acteurs. Nathalie Kelley, qui tenait le premier rôle dans la série déplorait le fait qu'il n'y ait plus de séries avec un casting latino-américain sur les chaînes de télé aux Etats-Unis.

Eva Longoria, productrice avérée

Chicano est le dernier projet en date pour Eva Longoria. Ce n'est pas la première fois que l'actrice de Desperate Housewives assumera le rôle de productrice. En effet, elle est connue pour avoir produit entre autres les séries Devious Maids et Telenovela dont elle a été la star l'année dernière. L’interprète de Gabrielle Solis est aussi passée de nombreuses fois derrière la caméra en réalisant des épisodes pour les séries Jane the Virgin ou encore Black-ish.

Pour ce qui est de Chicano, Natalie Chaidez (Reine du Sud) sera à l’écriture du pilot et assurera le rôle de productrice aux côtés d’Eva Longoria mais aussi de l’acteur Forest Whitaker. Aucune nouvelle sur le casting n’a encore été révélée.