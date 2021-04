Chucky : la nouvelle poupée de la série se dévoile dans un teaser

La poupée tueuse la plus célèbre du cinéma d'horreur revient sur le petit écran avec une série sobrement titrée "Chucky". Un nouveau teaser vient de sortir pour continuer d'annoncer le retour aux affaires de cette figure culte dans le genre.

Chucky : la poupée revient cette année

La saga Chucky porte son total à 8 films avec la sortie en 2019 de Child's Play : La poupée du mal. À l'origine, la poupée est une réincarnation du tueur en série Charles Lee Ray. Sur le point de mourir dans un magasin de jouets, il s'est efforcé d'employer un rituel vaudou pour que son esprit soit transféré ailleurs. La machine à tuer sera revenue à moult reprises sur nos écrans et va, pour la première fois, faire un détour sur la petite lucarne. Une série SYFY/USA Network est en préparation depuis un moment mais elle aura pris du retard avec la crise sanitaire. Aux dernières nouvelles, elle devrait sortir à l'automne prochain. La question d'une diffusion en France se pose. SYFY étant disponible par chez nous, Chucky se présentera sûrement dessus.

Chucky ©USA Network/SYFY

Un nouveau teaser qui sent bon l'animatronique

En attendant, la chaîne vient nous rappeler que ce projet existe avec un petit teaser. Au lieu de nous montrer des images de la série, c'est les coulisses qui sont mises en avant. On y voit l'atelier de fabrication où est conçue la poupée qui servira dans la série. Ce qui indique que l'animatronique sera privilégiée aux dépens d'effets numériques. Pas surprenant de la part de Don Mancini, fan du cinéma des années 80 et des techniques à l'ancienne. Le co-créateur de la poupée originale sera aux manettes pour cette déclinaison sur petit écran.

L'intrigue de la série prendra en compte les films existants (hors le dernier qui était un reboot) et se déroulera après. Alors que Chucky a disparu de la circulation depuis un moment, elle refait surface dans une petite bourgade américaine. C'est là qu'elle va mettre totalement le bazar, laissant derrière elle des corps en piteux état. Sa nouvelle folie meurtrière se fera en compagnie de têtes déjà connues par les fans. La série a la bonne idée de convoquer plusieurs personnages identifiés, que ce soit des alliés ou des adversaires de l'attraction principale. On sait, par exemple, que la fiancée Tiffany Valentine sera présente, avec encore Jennifer Tilly pour lui prêter sa voix. Toujours concernant le casting, Brad Dourif a aussi accepté d'incarner vocalement Chucky pour la huitième fois. Des efforts sont faits pour satisfaire les puristes mais on attend maintenant des vraies premières images.