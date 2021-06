Chucky : le réalisateur dévoile les premières images de la série

La célèbre poupée Chucky va prochainement revenir, mais cette fois-ci sur le petit écran. Après de nombreux longs-métrages, Don Mancini s’attaque au mythe, à travers le format série, et dévoile des images.

Retour sur l'histoire d'une poupée culte

La mythologie Chucky débute en 1988 quand Tom Holland imagine cette histoire de slasher pas comme les autres, où l’âme d’un tueur psychopathe se retrouve bloquée dans le corps d’une poupée. Pour ses six ans, Andy Barclay demande la dernière poupée à la mode : Chucky. Celle-ci est capable de parler, de se mouvoir, et, malheureusement, même de tuer…

Le Retour de Chucky ©Rogue Pictures

À l’époque, le long-métrage rapporte plus de 44 millions de dollars de recettes au box-office. Avec le temps, le premier opus de la franchise Chucky, intitulé Child’s Play, devient un petit classique du genre. Une série B horrifique attrayante, qui a su attiser l’intérêt des spectateurs et des studios. Face au succès de cette première œuvre, Chucky a été dérivé à travers de nombreuses suites, plus ou moins réussies. En tout, la poupée démoniaque est apparue dans 8 films différents, dont le dernier, Child’s Play : La Poupée du mal, est sorti le 19 juin 2019.

Chucky dans une série TV

La chaîne SYFY cherche à développer la saga Chucky sur le petit écran. Dirigée par Don Mancini - un habitué de la saga puisqu'il a déjà réalisé trois films Chucky -, une série sobrement intitulée Chucky va reprendre les éléments marquants de la franchise. Pour le moment, SYFY a commandé une saison, avec un format de 40 minutes par épisode. Alors que le show est actuellement en production, Don Mancini s’est rendu sur son compte Twitter pour partager les premiers aperçus visuels de la série.

La série verra évidemment le retour de Brad Dourif, le doubleur de la poupée infernale depuis 1988 (sauf dans Child’s Play : La Poupée du mal, remplacé par Mark Hamill). Le reste de la distribution se compose également de Jennifer Tilly, une fois de plus dans le rôle de Tiffany. Sera aussi présente de Fiona Dourif dans le rôle de Nica qu’elle détenait dans La Malédiction de Chucky et Le Retour de Chucky. Et la star originale des deux premiers Jeu d'enfant : Alex Vincent, de retour dans la peau d’Andy. Un véritable retour aux sources est ainsi proposé par Don Mancini. Pour autant, il promet que l'intrigue sera différente de ce qui a été précédemment présenté :

Il est important de donner à Chucky de nouvelles armes, de nouvelles stratégies, de nouvelles cibles, et de nouveaux objectifs. Chucky a un objectif différent dans cette série. Des objectifs qu'il n'a jamais eu auparavant et c'est spécifiquement quelque chose qui est conçu pour évoquer des éléments qui se déroulent dans l'air du temps d'aujourd'hui.

Chucky va donc raconter comment la vieille poupée diabolique est retrouvée dans un vide-greniers d'une petite vielle de banlieue. Peu de temps après, la petite ville en question est en proie à une succession d’horribles meurtres. Dans le même temps, des personnages issus du passé de Chucky ressurgissent. Certains comme alliés, d'autres prêts à tout pour l’arrêter pour de bon. Pour le moment, la série n’a pas encore de date de sortie. Affaire à suivre donc ! En attendant, on vous laisse avec ces petites vidéos :