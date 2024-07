Cette série des frères Russo a cartonné sur Prime Video. Son spin-off se dévoile avec un trailer explosif

Un an après la sortie de "Citadel", Prime Video a mis en ligne de nouvelles images du premier spin-off de la série. Situé en Italie, celui-ci sera centré sur une membre de l’agence infiltrée au sein de Manticore.

Le premier spin-off de Citadel arrivera bientôt

Après avoir acquis une renommée internationale grâce à leur travail sur plusieurs films du MCU, Anthony et Joe Russo se sont attaqués à d’autres projets. Ils ont notamment travaillé à la création de Citadel. Dans cette série, un syndicat malfaisant nommé Manticore menace de créer un nouvel ordre mondial. Deux agents d’élite ayant appartenu à une agence d’espionnage internationale mais dont les souvenirs ont été effacés sont alors chargés de reprendre du service pour arrêter Manticore.

La première saison de Citadel a été dévoilée en 2023 sur Prime Video. Elle a attiré un très grand nombre de téléspectateurs. Selon la plateforme de streaming, elle est ainsi devenue « la deuxième plus grande audience internationale de toutes les séries de l'histoire de Prime Video. » Le show va donc avoir droit à une deuxième saison. Mais avant cela, un premier spin-off va étendre son univers. Et une nouvelle bande-annonce de celui-ci a été mise en ligne.

Un nouveau trailer pour le show situé en Italie

Citadel : Diana se déroulera cette fois en 2030, en Italie. La série sera centrée sur une recrue de l’agence d’espionnage infiltrée au sein de Manticore. Le trailer nous montre la jeune femme alors qu’elle est recrutée par le syndicat avec l’intention de le détruire de l’intérieur.

Tourné en italien, Citadel: Diana est donc porté par un casting différent de celui de la série principale. C’est Matilda De Angelis (Lidia fait sa loi) qui incarne la principale protagoniste du show. La distribution comporte également Lorenzo Cervasio ou encore Maurizio Lombardi.

D’autres spin-offs sont prévus

En plus des nouvelles images de la série, Prime Video a révélé la date de sortie de Citadel: Diana. La série sera disponible à partir du 10 octobre prochain sur la plateforme de streaming. Après cela, l’univers auquel appartient ce spin-off continuera de s’étendre.

Comme évoqué plus haut, une deuxième saison de la série principale va voir le jour. Elle devrait être toujours portée par Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas. Mais d’autres spin-offs vont aussi être dévoilés dans le futur. Car Citadel a toujours été pensé comme un univers qui contiendrait des séries se déroulant à différents endroits du monde. D’autres spin-offs situés respectivement en Inde, en Espagne et au Mexique devraient ainsi arriver prochainement.