Citadel : Richard Madden dans une série des frères Russo pour Amazon

Amazon Studios et les frères Russo préparent quelque chose de grand avec le programme multi-séries « Citadel ». Une série déclinée simultanément en plusieurs versions locales, avec une « série-mère » américaine. Les réalisateurs du carton « Avengers : Endgame » réaliseront la version américaine de « Citadel », dans laquelle Richard Madden est annoncé.

Avant de devenir des réalisateurs prolifiques pour Marvel – vous avez sûrement entendu parler d’un certain Avengers : Endgame -, les frères Anthony et Joe Russo ont beaucoup travaillé pour des séries télévisées, notamment Arrested Development et Community. Après leurs très gros succès au sein du MCU, leur retour à la création télévisuelle devait forcément être d’une certaine ampleur. On les retrouvera ainsi chez Amazon à la direction d’une franchise ambitieuse, Citadel, un ensemble de séries d’espionnage internationales liées les unes aux autres. Concrètement, il y aura la version américaine Citadel, la « série-mère », et au moins une série italienne et une série indienne, ces deux dernières se nourrissant de la version américaine.

Richard Madden annoncé au casting de Citadel

On n’en sait à ce stade pas beaucoup plus sur cette ambitieuse multi-série. Mais selon les informations de Deadline, l’acteur incarnant David Budd dans l’excellente série Bodyguard, Richard Madden, sera le rôle masculin principal de la version US de Citadel. Il sera aux côtés de Priyanka Chopra Jonas, actrice et chanteuse indienne, Miss Monde 2000, et révélation de la série Quantico.

On pressent déjà que l’actrice, très connue dans le cinéma indien, sera le trait d’union entre la version américaine et indienne. Patrick Moran, l’ancien président d’ABC Studios passé du côté d’Amazon, travaille sur Citadel, et il était déjà à l’origine du casting de Priyanka Chopra Jonas pour la série Quantico.

Concernant Richard Madden, l’acteur britannique s’est révélé au grand public avec son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones, avant de confirmer son grand talent dans la série Bodyguard, un rôle pour lequel il obtient en 2019 le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Souvent associé aux rumeurs concernant le prochain interprète du rôle James Bond – dont il est vrai, il coche pas mal de cases -, Richard Madden goûtera déjà aux joies de l’espionnage dans Citadel. Ironie du sort, si ses « états de service » dans Bodyguard ont servi à son casting pour Citadel, sa participation à cette série pourrait charger son planning pour un bon bout de temps…