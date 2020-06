Clarice : la série Le silence des agneaux a trouvé son showrunner

Les informations sur la nouvelle série CBS commencent à arriver petit à petit. "Clarice", qui sera centrée sur la jeune agent du FBI qui affrontait Hannibal Lecter dans "Le silence des agneaux", vient de trouver son showrunner.

La série Clarice, centrée sur l’agent du FBI créée par Thomas Harris, vient de trouver son showrunner. Deadline nous apprend ainsi qu’ Elizabeth Klaviter occupera le poste de la série CBS. Elle en sera également productrice exécutive, aux côtés d’Alex Kurtzman et Jenny Lumet.

Clarice se déroulera après les événements décrits dans Le silence des agneaux, et s’aventurera dans un terrain non exploré dans le long-métrage. Après son face à face avec Hannibal Lecter, en 1993, l’agent du FBI Clarice Starling retourne sur le terrain pour poursuivre des meurtriers et des prédateurs sexuels. Mais ses investigations l’amèneront aussi à enquêter sur les complots politiques qui se trament à Washington.

Trois acteurs pour l’instant annoncés au casting de Clarice

Au niveau du casting, on connaît pour l’instant peu de noms des acteurs qui seront présents dans la série. Après avoir été incarnée par Jodie Foster dans le film de Jonathan Demme, puis par Julianne Moore dans sa suite, Hannibal, Clarice Starling sera interprétée par Rebecca Breeds. Elle est surtout connue pour ses rôles dans les séries australienne Blue Water High et Summer Bay.

Quant aux seconds rôles, on sait aussi que Devyn A. Tyler jouera Ardelia Mapp, qui avait été incarnée par Kasi Lemmons dans le film de Jonathan Demme. Mapp est la meilleure amie et colocataire de Clarice à l’académie du FBI. Le personnage est décrit comme brillant et ayant développé de forts mécanismes de défense en tant que femme noire travaillant dans l’univers d’hommes blancs du FBI. Dans la série, Ardelia a atterri au Département de la Justice américain, où elle travaille en tant qu’assistante du Procureur des États-Unis. Elle n’hésite pas à dénoncer la discrimination présente au FBI et au Département de la Justice.

Lucca De Oliveira, vu dans The Punisher, prêtera ses traits à un personnage appelé Tomas Esquivel. Ce dernier est un ancien de Dartmouth College, l’une des universités américaines les plus sélectives, et est devenu un tireur d’élite pendant l’Opération Desert Storm, pendant laquelle les États-Unis ont envahi l’Irak. Au début de la série, il se méfie de Clarice et de son passé au FBI. Esquivel a lui aussi connu son propre bizutage, et est déchiré entre son attrait pour le service et sa conviction que le FBI doit évoluer et changer de mentalité.

La série est attendue pour 2021, sans pour l’instant avoir de date de sortie précise.