Clarice : la série "Le Silence des agneaux" obtient le feu vert pour une saison complète

Découverte comme personnage principal du film culte "Le Silence des Agneaux", c'est désormais dans une série que l'on retrouvera l'attachante Clarice Sterling. CBS vient en effet de commander une saison complète du programme !

Tout près des monstres

Dans Le Silence des Agneaux, on découvre la jeune et ambitieuse Clarice alors qu'elle court dans les bois, le temps d'un parcours éreintant pour le commun des mortels. Une séquence marquante qui pose la détermination et la rage de vaincre de celle qui se destine à devenir agent du FBI. D'autant qu'au cours du film, personne n'épargne Clarice. Pire, on la jette dans la gueule du loup en l'envoyant s'entretenir avec l'ex-psychiatre psychopathe connu sous le nom d'Hannibal Lecter (Hopkins).

Le personnage apparaît donc dans Le Silence des Agneaux mais aussi Hannibal. Dans le premier, c'est Jodie Foster qui prête ses traits à l'héroïne, tandis que dans le second, il s'agit de Julianne Moore. La première avait en effet refusé de reprendre son rôle si la fin du film n'en était pas modifiée. Alors que le scénariste y travaillait, la comédienne a choisi de rejoindre un autre projet. Mais l'actrice reste indissociable de Sterling : son interprétation lui a valu d'arriver sixième sur la liste des meilleurs personnages de fiction de l'histoire du cinéma, rien que ça.

Fuir les agneaux

Récemment, l'idée d'un sequel suivant la vie de Clarice a vu le jour. Un pilote est parvenu à CBS, qui semble avoir apprécié ce premier jet ! En effet, une première saison du programme vient d'être commandée par la chaîne. Si rien ne change d'ici là, l'intrigue se déroule un an après les événements du Silence des Agneaux. On plonge dans la vie professionnelle et privée de Clarice, toujours à la poursuite de serial killers tout en naviguant dans les hautes sphères politiques de la capitale. Son courage et sa détermination attirent à elle les plus terrifiants des monstres. Mais Clarice cherche aussi à échapper à une enfance complexe, hantée qu'elle est par de lourds secrets de famille...

Pour camper l'héroïne, c'est Rebecca Breeds (Pretty Little Liars) qui a été choisie. On sait pour l'instant que Kal Penn, Nick Sandow (Orange is the New Black) et Michael Cudlitz (The Walking Dead) seront aussi de la partie.