Clarice : on sait qui diffusera la série dérivée du Silence des agneaux en France

"Clarice", la série qui se passe après les événements de "Le Silence des agneaux", doit arriver très prochainement sur CBS. Nous ne savions pas où elle allait être diffusée en France. Jusqu'à aujourd'hui. Un diffuseur vient d'être trouvé chez nous, et pas n'importe lequel.

Que s'est-il passé après Le Silence des agneaux ?

Co-création de Jenny Lumet et Alex Kurtzman, Clarice arrive avec la ferme intention de raconter ce qu'il advient de Clarice Starling après les événements vus dans Le Silence des Agneaux. L'excellent film signé par Jonathan Demme racontait la rencontre entre cette jeune recrue du FBI et Hannibal Lecter. En fond, le tueur en série Buffalo Bill devait être mis hors d'état de nuire. On se souvient forcément de ce face-à-face chargé de tension entre Jodie Foster et Anthony Hopkins.

C'est cette fois Rebecca Breeds qui va camper l'agente Starling, dans une intrigue qui se passe environ un an après l'affaire Buffalo Bill. Cette dernière a laissé des traces dans la tête de l'héroïne. Elle devra faire abstraction de ses problèmes pour arrêter d'autres fous en liberté. Mais elle ne tardera pas, aussi, à découvrir qu'un complot plus inquiétant doit être enrayé.

Clarice Starling (Rebecca Breeds) - Clarice ©CBS

Clarice arrivera en France... Mais pas tout de suite

Clarice doit arriver sur la chaîne américaine CBS, dès le 11 février prochain. Même si nous avions vu de nombreuses images et que le show avait l'air prometteur, il restait impossible de savoir où et quand nous pourrions le voir en France. Il fallait déjà, évidemment, que quelqu'un s'y intéresse pour que ça soit le cas. Lors de l'émission Culture Médias sur Europe 1, TF1 a annoncé que le programme était en leur possession. Une nouvelle assez inattendue, nous ne pensions pas que cette chaîne se pencherait sur son cas. Les séries policières en prime time sont assez courantes sur les chaînes françaises mais Clarice a l'air d'être une proposition plus sombre, moins apte à être responsable de grosses audiences.

S'il ne reste que quelques jours avant que CBS lance le show, il faudra faire preuve de patience en France. TF1 ne proposera pas le pilote avant que toute la saison ne soit sortie aux Etats-Unis. Aucune date n'est encore annoncée mais la diffusion devrait commencer en 2022. Tout comme celle de Debris, seconde acquisition de TF1. La série NBC, par l'un des créateurs de Fringe, sera à surveiller. Pourquoi ? Parce que l'intrigue débutera avec le crash d'un vaisseau spatial sur Terre. Deux agents qui n'ont rien à voir ensemble vont devoir s'allier pour enquêter sur ce dossier.