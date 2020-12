Clarice : un teaser intrigant pour la série Le Silence des Agneaux

Qu'est devenue Clarice Starling juste après les événements vus dans "Le Silence des Agneaux" ? C'est à cette question que va répondre la série "Clarice" avec Rebecca Breeds dans le rôle principal. L'enquêtrice du FBI n'a pas totalement tourné la page de l'affaire Buffalo Bill...

Clarice Starling, une jeune et douée enquêtrice

Imaginée par Thomas Harris dans ses romans autour d'Hannibal Lecter, Clarice Starling a été introduite au cinéma dans Le Silence des Agneaux. Le film de Jonathan Demme a été un succès public, devenant même culte. La performance d'Anthony Hopkins dans la peau du cannibale y est pour quelque chose, mais sa performance est à mettre en relation avec celle de Jodie Foster, qui campait une jeune recrue du FBI. Même pas encore totalement sortie de ses études, elle est choisie pour participer à une enquête sur Buffalo Bill, un tueur en série que les autorités ne parviennent pas à arrêter. Clarice doit alors rencontrer le dangereux Hannibal Lecter, qui croupit dans une prison hautement sécurisée, pour essayer d'obtenir des informations sur l'homme que le FBI cherche.

Une étrange relation va se tisser entre ses deux personnages. Le film est une réussite, à tel point qu'il a décroché plusieurs Oscars en 1992, y compris celui du Meilleur Film. Les deux acteurs principaux sont aussi repartis chacun avec leur statuette. On a revu Clarice, plus tard, dans Hannibal. Une suite qui se déroule une dizaine d'années après Le Silence des Agneaux. Jodie Foster ne reprenait pas son rôle, remplacée par Julianne Moore.

Une série qui prolonge Le Silence des Agneaux

Qu'est-il arrivé au personnage après le film de Jonathan Demme ? Ça sera le sujet de la série Clarice, commandée par CBS. La chaîne se lance dans un intrigant projet prenant place juste une année après l'affaire Buffalo Bill. On y retrouve une Clarice un peu plus expérimentée, qui est obstinée par la traque de tueurs et prédateurs sexuels. Mais sa première enquête lui reste encore dans un coin de sa tête. On découvre dans la bande-annonce une Clarice qui n'a pas complètement tourné la page. L'intrigue devrait jongler entre une trame purement policière avec une/des personne(s) à arrêter, puis le versant intime qui auscultera les tourments psychologiques de l'héroïne. Rebecca Breeds a été engagée pour tenir le rôle principal, dans une série qui s'annonce très travaillée au niveau de l'ambiance. Cet aperçu installe un sentiment malaisant, avec des décors sombres et une apparition de Buffalo Bill. Rassurez-vous, Clarice ne devrait pas nous présenter un tueur ressuscité, on vous rappelle qu'il a été tué à la fin de Le Silence des Agneaux.

La série débutera le 11 février 2021 sur CBS. On ne sait pas si un diffuseur français se penchera dessus pour nous la proposer chez nous.