Clarice : une bande-annonce sombre pour la série spin-off du Silence des Agneaux

CBS continue de faire la promotion de "Clarice", sa série spin-off du film culte "Le Silence des Agneaux". La chaîne américaine vient cette fois d’en dévoiler une bande-annonce un peu plus longue que la dernière, à l'ambiance toute aussi sombre.

Clarice, nouvelle plongée dans l’univers du Silence des Agneaux

CBS dévoilera bientôt Clarice, la série centrée sur la jeune agente du FBI qui avait affronté Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. L’intrigue du show débutera un an après les événements du film de Jonathan Demme, dans lequel la jeune héroïne avait mis fin aux agissements du tueur en série Buffalo Bill. On suivra le retour sur le terrain de Clarice Starling, chargée de traquer de nouveaux meurtriers et prédateurs sexuels après son précédent succès. Le show proposera aussi une intrigue un peu plus politique que le film, puisque les enquêtes de la jeune femme l’amèneront à découvrir des complots se tramant à Washington.

Clarice a été créée par Jenny Lumet et Alex Kurtzman, tandis qu’Elizabeth Klaviter y a occupé le poste de showrunner. Devant la caméra, on pourra découvrir une actrice encore relativement inconnue chargée de porter la série. C’est Rebecca Breeds qui a été choisie pour reprendre le rôle culte de la jeune recrue du FBI interprétée par Jodie Foster dans le film de 1991. La jeune actrice sera sans doute attendue au tournant avec un rôle aussi culte, auquel Julianne Moore s’était aussi essayée dans la suite de Le Silence des Agneaux, Hannibal, sortie en 2001.

Nouvelles images angoissantes pour Clarice

Quelques semaines après la mise en ligne d’un premier mystérieux teaser, CBS vient de dévoiler une bande-annonce cette fois un peu plus longue de Clarice. Et ces nouvelles images nous replongent immédiatement dans l’ambiance instaurée dans Le Silence des Agneaux. Dans la lignée du premier teaser dévoilé en décembre dernier, le trailer montre que les créateurs du show ont voulu respecter l’atmosphère sombre et étouffante du film culte de 1991.

Clarice © CBS

La bande-annonce fait aussi la part belle à Buffalo Bill, qui semble toujours hanter la jeune agent du FBI. Outre les enquêtes de Clarice, l’un des enjeux de la série pour la jeune héroïne devrait être d’essayer de laisser le passé derrière elle, et se débarrasser du traumatisme causé par le tueur en série. Le show devrait nous proposer de nombreux moments consacrés à l’état psychologique de Clarice. On devrait donc avoir une série fidèle au film de Jonathan Demme et à l'œuvre originale sur lequel il était basé, le livre écrit par Thomas Harris.

Plus qu’un mois avant Clarice

Les premières images dévoilent aussi certains des personnages secondaires du show CBS. Parmi eux, on découvre le nouveau visage d’Ardelia Mapp, l’amie de Clarice incarnée par Kasi Lemmons dans le film de Demme et ici jouée par Devyn A. Tyler. On ne sait pas encore quel sera l’importance du personnage dans la série, mais elle devrait y apparaître bien plus que le personnage dans le long-métrage de 1991. On peut penser qu’en plus de potentiellement aider son amie dans ses enquêtes, elle aura un rôle important à jouer à essayer d’aider Clarice à laisser derrière elle son affrontement avec Buffalo Bill.

Il faudra patienter un mois avant de pouvoir découvrir les premiers épisodes de Clarice, puisque la série sera diffusée à partir du 11 février 2021 sur CBS. On ne sait pas encore si elle sera proposée par une chaîne ou un service de streaming en France, mais espérons que ce soit le cas.