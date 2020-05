Clark : après Pennywise, Bill Skarsgard devient criminel pour Netflix

Bill Skarsgård, qui a campé le terrible Pennywise dans les deux films Ça adaptés de l’œuvre de Stephen King, sera bientôt la tête d’affiche d’une production Netflix. Il a en effet été choisi pour incarner Clark Olofsson, l’un des criminels suédois les plus célèbres, dans une mini-série suédoise sobrement intitulée Clark.

Clark sera adaptée de l’autobiographie du criminel, dans laquelle ce dernier revenait sur ses activités de trafiquant de drogues et de braqueur de banque, qui avaient débuté dans les années 1960. En 1973, Olofsson avait fait partie de la bande de criminels ayant braqué la banque de Norrmalmstorg, à Stockholm, dans laquelle avait eu lieu une prise d’otages. L’épisode avait été à l’origine de l’invention du concept de Syndrome de Stockholm, du fait de la sympathie que les otages avaient développé pour leurs ravisseurs.

Clark sera réalisée par Jonas Åkerlund. Il a récemment signé Lords of Chaos, centré sur le groupe de black métal norvégien Mayhem, qui avait basculé vers la criminalité dans les années 1990.

Bill Skarsgård s’est exprimé sur la nouvelle, annonçant une série qui pourrait proposer quelque chose de jamais vu auparavant :

Clark Olofsson est, pour le meilleur et pour le pire, l’un des individus suédois les plus pittoresques et fascinants. J’accepte ce challenge avec un plaisir mélangé à de la terreur, et je pense qu’avec Jonas et Netflix à la barre, nous pouvons raconter une histoire révolutionnaire avec un rythme et une folie que nous n’avons peut-être jamais vus à la télé jusqu’ici.