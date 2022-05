Clark sur Netflix : que devient le criminel suédois Clark Olofsson ?

Focus sur la série "Clark", qui narre la vie et les agissements criminels de Clark Olofsson, braqueur suédois bien connu. Mais que devient celui qui a réussi à fausser maintes fois compagnie aux forces de l'ordre ?

Clark : retour sur un parcours peu commun

Après Inventing Anna, série retraçant les agissements d'une arnaqueuse américaine qui a défrayé la chronique, Netflix s'intéresse de nouveau à un criminel qui n'a pas laissé ses compatriotes indifférents. Cette fois, direction la Suède pour faire la rencontre d'un certain Clark Olofsson. Ce dernier a sévi un nombre incalculable de fois dans son pays de naissance. Vols, braquages, trafics... tout y est passé, sans compter de multiples évasions réussies. S'il n'est que peu connu en France, Clark Olofsson est une véritable "célébrité" en Suède. D'ailleurs, la série Clark s'inspire d'une œuvre autobiographique parue en 2015. Mais attention, ceux qui ont vu les épisodes du show sont prévenus : on nous y indique que le programme se base "sur des faits et des mensonges", à l'image de la nouvelle création de Shonda Rhimes sortie un peu plus tôt cette année.

Clark ©Netflix

Pour la petite histoire, c'est à Olofsson qu'on doit le concept de "syndrome de Stockholm". Ce trouble se caractérise chez les victimes qui ressentent une forme d'affection - et parfois d'amour - à l'égard de leur bourreau ou ravisseur. Terriblement arrogant et égocentrique, la personnalité aussi charmante que charmeuse de Clark Olofsson semble avoir attiré la sympathie de multiples personnes ! Afin d'incarner ce criminel séducteur dans l'âme, les créateurs de la série ont choisi Bill Skarsgård. Vous l'ignorez peut-être, mais ce comédien suédois appartient à une famille plus que connue dans le monde du septième art. Il n'est autre que le fils de Stellan Skarsgård (Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit, Dune). Plusieurs enfants du comédien ont décidé de suivre les traces de leur père, à commencer par Alexander Skarsgård, rôle principal de The Northman et effrayant Perry dans Big Little Lies.

Quid de la suite pour Clark Olofsson ?

Après le renommé braquage de Stockholm - lors duquel plusieurs otages ont développé le syndrome évoqué plus haut -, Clark Olofsson est acquitté. Les juges reconnaissent que son implication n'est imputable qu'à son ex-compagnon de cellule. L'occasion pour l'ancien criminel de démarrer une nouvelle vie ? Loin de là, puisque les forces de l'ordre l'arrêtent en 1984 sur le territoire belge. Condamné pour trafic de stupéfiants, Olofsson écope d'une peine de dix ans d'emprisonnement.

Clark Olofsson (Bill Skarsgård) - Clark ©Netflix

Le détenu parvient finalement à sortir dès 1991. Là, il décide de changer d'identité : l'ancien braqueur devient Daniel Demuynck. Seulement, ce nouveau "lui" ne tarde pas à replonger dans ses travers. Il est une nouvelle fois arrêté en 2008 pour une affaire de trafic de drogue visant à importer des quantités faramineuses de stupéfiants depuis les Pays-Bas. Le nom a beau changer, l'histoire se répète. L'ex Clark Olofsson est condamné à une quinzaine d'années de prison. Libéré en 2018, il vit désormais en Belgique. Âgé de 75 ans, ce père de six enfants qui a défrayé la chronique suédoise ne semble pas garder un mauvais souvenir de ses multiples séjours derrière les barreaux. Interrogé par le journal l'Expressen, il assure ne pas regretter ses actions passées, bien au contraire :

J'ai vécu comme un roi. Comme un roi heureux.

Découvrez Clark, mini-série en six épisodes, disponible en exclusivité sur Netflix !