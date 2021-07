Clem : le tournage de la saison 12 a commencé !

"Clem" est de retour avec une saison 12. Et la bonne nouvelle c'est que le tournage a déjà commencé ! Lucie Lucas, Thomas Chomel ou encore Agustin Galiana seront bientôt de retour sur TF1 avec six nouveaux épisodes. Alors, que nous réserve cette nouvelle saison ?

Clem : le tournage commence !

La série Clem perdure sur TF1 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, toujours fidèles au programme après 11 saisons. Le tournage de la saison 12 a commencé et se déroulera tout le reste de l'été. Le succès de la saison 11 et les audiences prometteuses ont poussé la production à renouveler la série. En effet, le bilan fut bon, puisque cette dernière saison était regardée chaque lundi soir par une moyenne de 3,45 millions d'individus.

Agustin Galiana qui incarne Adrian dans la série a annoncé le clap de départ du tournage de Clem saison 12, ce mardi 21 juillet. Le comédien a posté une photo sur Instagram entouré de tous ses camarades de jeu. On y retrouve Lucie Lucas (Clem), Joséphine Berry (Salomé), Thomas Chomel (Valentin), Loup-Denis Elion(Matthieu), Cristiana Reali (Nathalie), Elsa Houben (Victoire), Elina Solomon (Emma), Carole Richert (Marie-France), Jean Dell (Michel), et Rémi Pedevilla (Achille).

Ce qui nous attend

Le cliché nous apprend également l'arrivée de François-David Cardonnel (Section de recherches, Le Bazar de la charité). Bien qu'elles ne soient pas présentes sur la photo, on peut voir apparaître en description les noms de Marion Seclin (Clara) et Lily Nambininsoa (Izia). Une chose est sûre, il va falloir faire preuve de patience avant de découvrir ces six nouveaux épisodes. En attendant, Agustin Galiana a donné quelques infos à Allociné :

On va essayer de donner un peu plus de lumière à la série en tournant durant l'été. Pour ne pas être tout le temps avec des foulards et des bonnets (rires). Clem c'est une série lumineuse à la base, qui rappelle un peu l'Espagne. On est les enfants d'une Espagnole après tout. Un peu de soleil ça ne peut que faire du bien à la série.

Clem ©TF1 / Merlin Productions

Cette année, les auteurs se sont plus concentrés sur les personnages principaux. On peut donc s'attendre à une certaine évolution du côté de Valentin. D'après le comédien les choses vont être plus stables et l'ambiance bien plus solaire. Un programme qui a tous les ingrédients pour faire du bien au moral !