Scandale au sein de la NBA ! Cette prochaine série va ravir les fans de basket (et les autres)

FX vient de mettre en ligne le trailer de "Clipped", qui nous plongera dans l’un des plus gros scandales de la NBA. La série nous fera aussi suivre les relations entre différents protagonistes proches de cet événement.

Le scandale autour de Donald Sterling au centre de Clipped

Les séries sur le basket ont la cote. Ces dernières années, Last Chance U : Basketball ou encore Swagger ont vu le jour. Diffusée de 2022 à 2023, Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty racontait de son côté l’histoire de la redoutable équipe des Lakers dans les années 1980. Cette fois, c’est l’autre équipe de NBA de Los Angeles, les Clippers, qui sera à l’honneur de Clipped.

Basée sur la série du podcast d’ESPN 30 for 30 intitulée The Sterling Affairs, Clipped nous plongera dans l’un des plus gros scandales ayant secoué la NBA. Son intrigue tournera autour du moment où le propriétaire de la franchise californienne, Donald Sterling, s’est fait enregistrer en tenant des propos racistes.

Scandale et lutte de pouvoir dans la bande-annonce du show

FX vient de partager la première bande-annonce de Clipped. Outre le moment du scandale, les images nous montrent les autres sujets qu’explorera la série. À savoir la relation très fraîche entre Donald Sterling et Doc Rivers, l’entraîneur de son équipe. Mais aussi la lutte de pouvoir entre Shelly, la femme et partenaire en affaires du propriétaire des Clippers, et V. Stiviano, l’assistante et maîtresse de ce dernier.

D’après les images dévoilées, la série nous proposera de suivre plusieurs points-de-vue. On devrait donc suivre tour à tour les personnages de Doc Rivers, Donald Sterling, V. Stiviano et Shelly alors qu’ils font face aux différents événements de cette histoire.

Lancement prévu pour début juin

C’est à Gina Welch que l’on doit la création de Clipped. Côté casting, Laurence Fishburne a obtenu le rôle de Doc Rivers et Ed O’Neill celui de Donald Sterling, tandis que Cleopatra Coleman a été choisie pour jouer V. Stiviano et Jacki Weaver Shelly.

Composée de six épisodes, Clipped sera lancée le 4 juin prochain sur Hulu. En France, c’est sur Disney+ qu’elle devrait être disponible.