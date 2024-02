Ce soir à la TV : Clive Owen réinvente un célèbre détective américain en France

Dans "Mister Spade", Clive Owen s'inscrit dans les pas d'Humphrey Bogart en enfilant les habits de Sam Spade, le célèbre détective américain rendu célèbre par "Le Faucon Maltais". Mais cette fois-ci, pour cette série Canal+ inédite, c'est dans la France des années 60 qu'il va devoir mener une enquête aussi complexe que dangereuse...

Mister Spade, un détective légendaire dans le Sud de la France

C'est un bien joli retour que propose la série policière Mister Spade, création originale Canal+ qui fait renaître le célèbre détective américain Sam Spade. Ce détective privé créé par l'écrivain Dashiell Hammett en 1930 est devenu mondialement célèbre grâce au roman puis au film Le Faucon Maltais. Dans ce film réalisé par John Huston, sorti en 1941, c'est Humphrey Bogart qui l'incarne. Chapeau, imper et clope au bec, l'acteur crée alors le modèle parfait du détective privé, et le film donne le ton principal de ce qui deviendra, ensuite, le genre du "film noir".

Le Faucon maltais ©Warner Bros.

Plus de 80 ans après, le célèbre détective est donc de retour, pour une toute première apparition dans une série qui lui est consacrée, sous les traits de Clive Owen. Une mini-série en six épisodes, titrée donc Mister Spade, et qui déroule l'intrigue suivante :

Début des années 60, à peu près vingt ans ont passé depuis les évènements du Faucon Maltais. Retraité, le détective Sam Spade vit en France, dans la petite ville de Bozouls, où il aspire à la paix et à la tranquillité. Mais la découverte macabre de six nonnes sauvagement assassinées va le précipiter dans une enquête dangereuse et aux nombreuses ramifications. Spade est loin de se douter que son passé vient de le rattraper.

Le créateur du succès Le Jeu de la dame aux commandes

On trouve à la création de Mister Spade Scott Frank et Tom Fontana, soit deux noms réputés de la fiction américaine. En effet, on doit notamment à Scott Frank l'écriture de Logan, ainsi que la création et la réalisation des séries Godless et Le Jeu de la dame. Tom Fontana, de son côté, a créé et scénarisé la monumentale série Oz (1997 - 2003) ainsi que la création originale Canal+ Borgia.

Mister Spade ©Canal+

Autour de Clive Owen, le casting est international et prestigieux. Pour les francophones, on retrouve ainsi, entre autres, Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Jonathan Zaccaï ou encore Chiara Mastroianni. Côté anglophone, Stanley Weber, Cara Bossom, Rebecca Root et Matthew Beard.

Toutes ces actrices et acteurs incarnent des personnages menacés par leur passé intime et collectif, dans un village des années 60 où on ressent l'impact de la guerre d'Algérie, mais aussi celui de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie, qui a laissé des traces...

Un décalage savoureux

Il est assez fascinant de découvrir Sam Spade, avec son ironie et son cynisme - mais aussi une fragilité et une tristesse que n'avait pas le détective incarné par Humphrey Bogart - dans ce cadre on ne peut plus français. Dans les paysages naturels comme dans les décors extérieurs et intérieurs de Mister Spade - dont les reconstitutions sont très soignées -, la présence du détective américain créé un décalage séduisant et surtout met en valeur le genre du film noir et les fictions auxquels les créateurs ont souhaité faire référence.

Les six épisodes de Mister Spade sont diffusés à raison de 2 épisodes chaque lundi soir, à partir du 26 février 2024 sur Canal+.