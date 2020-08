Clueless : on connaît la chaîne qui diffusera le reboot en série

L'univers de "Clueless" va à nouveau connaître une adaptation en série. Après plusieurs mois d'incertitude, le show a enfin trouvé la chaîne qui le diffusera. Qui veut retourner à Beverly Hills ?

Allo, Jane, ici Clueless !

Derrière Clueless se cache la réalisatrice/scénariste Amy Heckerling qui a écrit et réalisé Allo maman, ici bébé et sa suite à la fin des années 80. En 1995, l'Américaine cherche une nouvelle idée de long-métrage et planche sur une adaptation moderne du roman Emma de Jane Austen. Au revoir les vertes prairies anglaises, et bonjour les hautes collines de Beverly Hills !

On y suit la craquante mais tête à claque Cher (Alicia Silverstone), fille d'un avocat millionnaire, dans ses tribulations lycéennes. Elle est entourée de ses amis Dionne (Stacey Dash) et Tai (Brittany Murphy) dans sa quête initiatique pour devenir moins superficielle et plus attentive aux autres. La formule est simple, mais elle fonctionne à merveille et le film est un carton. Il a également le mérite de révéler un acteur talentueux qui n'en finira jamais de jouer de son sourire de gendre idéal : Paul Rudd, Ant-man en personne. Surfant sur la vague encore chaude du succès, une adaptation télévisuelle est lancée un an après. La Canadienne Rachel Blanchard y reprend le rôle de Cher durant les 62 épisodes que dure le show. 25 ans plus tard, il est à nouveau l'heure de fouler les couloirs luxueux du lycée Bronson Alcott.

Clueless a un nouveau toit

Le projet est dans les tiroirs depuis octobre 2019 sans qu'une chaîne ne lui soit vraiment associée. Selon nos confrères de Deadline, c'est chose faite aujourd'hui. Le service de streaming Peacock, propriété de NBC, a en effet annoncé sa diffusion prochaine sur son antenne. Plus qu'un reboot, ce Clueless-là sera plutôt une suite du film. Cher y a quitté le lycée et Dionne se retrouve seule sans son amie. Elle doit donc apprendre à vivre avec la pression d'être la nouvelle fille populaire de l'établissement. Elle devra également enquêter pour comprendre pourquoi sa meilleure amie est partie.

Le show est créé par Jordan Reddout et Gus Hickey, qui ont déjà œuvré sur Will & Grace. Aucun acteur n'est pour l'instant attaché au programme.