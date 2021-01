Cobra Kai : ce que l’on sait de la saison 4

La quatrième saison de "Cobra Kai" a d’ores-et-déjà été commandée par Netflix. Et deux des cocréateurs du show ont donné des nouvelles du projet. Ils ont aussi fait des révélations qui devraient enthousiasmer les fans. Attention car cet article contient des spoilers sur la saison 3 !

Cobra Kai, une série à succès

Lancée en 2018, Cobra Kai est la suite du film culte Karaté Kid et relance la rivalité entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Lorsque le premier décide de rouvrir le dojo Cobra Kai, les deux hommes se retrouvent bientôt pour régler leurs comptes via leur discipline favorite : le karaté… La série réalise de bonnes audiences depuis le lancement de son premier chapitre. La saison 3 est disponible depuis le 1er janvier dernier sur Netflix, qui a racheté les droits du show après que le début a été diffusé sur YouTube. Et les fans réclament déjà la suite. Or, deux des cocréateurs de Cobra Kai ont donné des nouvelles très optimistes sur son futur.

Cobra Kai © Netflix

Dans une interview pour PopCulture, Josh Heald a donné quelques précisions sur l’avancement de la nouvelle saison. Et ses déclarations devraient plaire aux fans :

On espère faire la saison 4 en 2021. La covid a jeté le trouble sur les plans de tout le monde pour le début de la production. Mais on s’attend à être en production début 2021. On reste concentré et on s’assure que l’histoire tient la route et que les scénarios sont solides. On accorde nos violons pour pouvoir commencer dès que les conditions le permettront.

Plusieurs nouvelles saisons prévues pour Cobra Kai…

La saison 4 reprendra certainement peu de temps après les événements du dernier chapitre, qui ont enthousiasmé les fans et les ont rendus particulièrement impatients de découvrir la suite. Dans le dernier épisode de la saison 3, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence ont décidé de faire équipe et de rassembler leurs dojos pour affronter le Cobra Kai. Et avec le retour du tournoi de Hall Valley, la prochaine saison du show devrait être au moins autant remplie d’action que les trois premières.

Et la série ne s’arrêtera pas là. Jon Hurwitz, autre cocréateur de Cobra Kai, a lui aussi donné des nouvelles qui feront plaisir aux fans du show :

On a des plans pour plusieurs nouvelles saisons de la série. Quand on a commencé à écrire la saison 1, on avait une idée claire d’où on voulait que les choses s’arrêtent, mais on n’a jamais vraiment su combien de temps cela nous prendrait d’arriver là… On a écrit la saison 4, ou la plus grande partie. On a des idées pour au-delà de ça, et ça va être un dialogue incessant avec Netflix.

Cobra Kai © Netflix

… et des potentiels spin-offs pour la série !

Les créateurs du show se sont même préparés à toute éventualité. Si Netflix décidait d’annuler la série avant qu’ils n’aient eu le temps de développer entièrement l’histoire qu’ils comptent raconter, ils seront prêts à s’adapter. Mais Hurwitz se montre confiant quant à la possibilité de finir de raconter l’histoire que lui et les autres scénaristes ont en tête. Et il a révélé que lui et les autres cocréateurs de Cobra Kai espèrent même pouvoir développer des spin-offs sur certains personnages de la série :

Notre espoir est que ces personnages aient un arc narratif qui pourrait mener à d’autres histoires. On adore la série Breaking Bad, par exemple. Nous adorons la façon dont cette histoire s’est terminée, mais vous vivez toujours dans cet univers Breaking Bad. On pourra dire la même chose de Cobra Kai dans le futur.

Voilà qui promet un bel avenir à la série. En attendant, les fans peuvent espérer découvrir la quatrième saison de Cobra Kai début 2022, voire fin 2021, si le tournage démarre comme prévu d’ici peu et qu’il se déroule bien.