Cobra Kai : la série Karaté Kid récupérée par Netflix

Après avoir diffusé les deux premières saisons, YouTube a décidé il y a peu de lâcher "Cobra Kai" avant la sortie de la saison 3. Mais la série vient de trouver un nouveau point de chute. C’est Netflix qui diffusera la saison 3, à une date encore inconnue. Les deux premières saisons seront aussi disponibles sur la plateforme plus tard cette année, sans que l’on sache non plus exactement quand.

C’est quoi Cobra Kai ? Créée par Hayden Schlossberg, Josh Heald et John Hurwitz, et diffusée depuis 2018, Cobra Kai est une suite des films originaux Karaté Kid. Elle se déroule de nos jours, plus de 30 ans après l’histoire du dernier film. Johnny, maintenant la quarantaine, cherche à changer sa vie après ses actions d’adolescent. Pour cela, il ré-ouvre son ancien dojo de karaté, le Cobra Kai, et prend sous son aile une bande de jeunes marginaux. Mais il va aussi relancer sa rivalité avec Daniel, désormais un riche concessionnaire. Du côté de la distribution, William Zabka a repris le rôle de Johnny dans la série, tout comme Ralph Macchio, qui joue Daniel. Martin Kove, qui jouait Kreese, le mentor de Johnny au Cobra Kai dans les films originaux, est aussi revenu dans un rôle régulier dans la deuxième saison. Parmi les nouveaux venus, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand et Xolo Maridueña jouent des seconds rôles dans Cobra Kai. Netflix réagit à l’acquisition de Cobra Kai Après l’annonce de l’acquisition de Cobra Kai, le vice président des séries originales à Netflix a réagi dans des propos rapportés par TVLine : L’attractivité de la saga Karaté Kid est intemporelle, et Cobra Kai reprend l’histoire juste là où elle s’était terminée sans rien manquer… Nous sommes très impatients de présenter Cobra Kai à une nouvelle génération de fans et nous sommes très heureux d’être la nouvelle maison de la série à travers le monde. Qu’attendre de la saison 3 de Cobra Kai ? À la fin de la deuxième saison de Cobra Kai, une bagarre générale a éclaté dans le lycée, au cours de laquelle Miguel a été blessé à la colonne vertébrale. À la suite de cela, les Cobra Kai ont renié Johnny, après avoir réalisé que Miguel a été blessé parce qu’il a montré de la pitié pour Robby, qui l’a poussé du haut d’un escalier. Kreese en a alors profité pour s’approprier le dojo. Abattu, Johnny n’a pas remarqué qu’Ali la recontacté. La troisième saison, déjà tournée, reprendra donc à la suite de ces événements. On verra si et comment Johnny parvient à relever la tête, et à reprendre le dojo à son rival. On devrait aussi en savoir un peu plus sur l’état de santé de Miguel.