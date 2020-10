Cobra Kai : renouvelé pour une saison 4, une date de lancement pour la 3

Netflix a annoncé, par le biais d'une courte vidéo, le lancement de la saison 3 de "Cobra Kai" pour le 8 janvier 2021. Le teaser contenait une deuxième surprise pour les fans, puisqu'il indique qu'une saison 4 est à venir.

Cobrai Kai : c'est quoi cette série ?

Cobra Kai est une série d'arts martiaux créée par Hayden Schlossberg, Josh Heald et John Hurwitz.

Suite des films originaux Karaté Kid, elle se déroule plus de 30 ans après l’histoire du dernier film. Johnny (William Zabka), aujourd'hui quarantenaire, veut redonner un sens à sa vie après ses erreurs passées. Écoutant sa passion toujours brûlante pour le combat, il réouvre son ancien dojo de karaté, le Cobra Kai. Il y prend sous son aile une bande de jeunes marginaux et devient leur mentor.

Mais le passé n'est jamais très loin, et sa rivalité avec Daniel (Ralph Macchio), désormais riche concessionnaire, est ravivée. Ce dernier s'est éloigné des valeurs de respect qui lui étaient chères et fait preuve d'une antipathie qu'on ne lui connaissait pas. Va-t-il se retrouver dans la sérénité nouvelle de son ancien ennemi ?

Martin Kove, qui jouait Kreese, le mentor de Johnny au Cobra Kai dans les films originaux, est aussi de la partie dans un rôle régulier depuis la saison 2. Parmi les nouveaux visages dans la saga, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand et Xolo Maridueña intègrent le casting.

Jamais trois sans quatre

Cobra Kai est au départ une série développée pour le service payant de YouTube. Il y a deux mois, elle était annulée et récupérée par Netflix. On apprenait alors que le service de streaming deviendrait le diffuseur exclusif de la saison 3, même si on ne savait pas quand elle arriverait. C'est désormais chose faite avec un nouveau teaser qui nous annonce sa disponibilité pour le 8 janvier 2021.

La bonne nouvelle ne s'arrête pas là puisque la vidéo se termine sur un message lourd de sens : la saison 4 est à l'entraînement. Au-delà de la formule humoristique choisie, c'est bien d'un renouvellement dont nous parlons ici. Netflix n'a pas perdu de temps pour faire une place au show d'action dans son roster de luxe. Il faut dire que Cobra Kai bénéficie d'une énorme côte d'amour auprès du public composé de nostalgiques des films comme de nouveaux venus. L'histoire de rivalité entre Johnny et Daniel est intemporelle et cette nouvelle déclinaison se montre très efficace.

On en est où ?

À la fin de la deuxième saison, une bagarre éclatait dans le lycée. Miguel y était blessé par Robby, qui le projetait du haut des escaliers. Le jeune homme s'écrasait le dos sur une rambarde et se blessait très sérieusement à la colonne vertébrale. À la suite de cela, les Cobra Kai reniaient Johnny, lui reprochant la blessure de leur camarade. Pour eux, il a été blessé parce qu’il a montré de la pitié pour son adversaire. Une attitude impardonnable à leurs yeux. Dans ce chaos, Kreese en profitait pour s’approprier le dojo et devenir le nouveau maître.

Dans un état de détresse incommensurable, Johnny ne remarquait même pas qu’Ali l'avait recontacté. La troisième saison reprendra pile à la suite de ces événements. Johnny va devoir se reprendre en main et se pardonner s'il veut retrouver la tête du dojo qu'il a créé. Trouvera-t-il de l'aide auprès de Daniel pour le reprendre et se délivrer de l'emprise de Kreese ? On suivra également la rééducation de Miguel et le destin sombre qui devrait attendre Robby, son assaillant.

La saison 3 sera composée de 10 épisodes.

Les deux premières saisons de Cobra Kai sont disponibles sur Netflix.