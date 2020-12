Cobra Kai sur Netflix : une bande-annonce percutante pour la saison 3

À quelques semaines de la sortie de sa saison 3, "Cobra Kai" s'offre une nouvelle bande-annonce qui tease le retour de deux personnages iconiques. Les nouveaux épisodes seront disponibles dès le 8 janvier 2021.

Cobra Kai : la résurrection de la résurrection

Il y a bientôt 40 ans débutait la légende de Karaté Kid. Le jeune Daniel LaRusso (Ralph Macchio) s'y faisait chahuter par ses camardes de classe, à commencer par la bande de Johnny (William Zabka) qui l'humilie devant Ali (Elisabeth Shue), une jeune fille qu'il apprécie particulièrement, mais qui est l'ancienne petite amie de Johnny. Touché dans son orgueil, Daniel décide d'apprendre les rudiments du karaté pour pouvoir se défendre. Il se rend plein d'espoir dans une école mais tombe nez à nez avec sa Némésis qui s'y entraîne sous le joug d'un professeur sans pitié. La nuit d'Halloween, Daniel est une nouvelle fois attaqué, sauvé toutefois par Monsieur Myagi (Pat Morita), un homme qui semble maîtriser les arts martiaux. Impressionné par la façon dont il a mis en déroute ses assaillants, Daniel lui demande de devenir son maître. Un long apprentissage commence alors pour laver son honneur et devenir plus fort.



Karaté Kid ©Columbia Pictures

Le film de John G. Avildsen est un des plus cultes du cinéma d'action des années 80. Il faut dire que l'histoire maître/élève/ennemi est aussi basique qu'admirablement efficace dans cet environnement d'art martiaux empreint de spiritualité. Il connaîtra trois suites et un remake en 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith dans les rôles principaux.

Et si on croyait la rivalité Daniel/Johnny enterrée à jamais, c'était sans compter sur la création de Hayden Schlossberg, Josh Heald et John Hurwitz, Cobra Kai, qui se déroule 30 ans après ! Johnny est sur le chemin de la rédemption et veut redonner un sens à sa vie après ses erreurs passées. Il décide donc de rouvrir son ancien dojo et d'y enseigner le karaté à une bande de jeunes marginaux. Sa rivalité avec Daniel, devenu un homme riche et blasé loin des valeurs de sa jeunesse, va néanmoins renaître.

Parmi les nouveaux visages dans la franchise, le casting intègre Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand et Xolo Maridueña. Cobra Kai est au départ une série diffusée sur le service de streaming payant de YouTube qui l'a annulée en milieu d'année. Netflix en a racheté les droits et lui a offert une troisième saison.

Une histoire d'honneur

Le service de streaming nous offre, à quelques semaines de sa sortie, une nouvelle bande-annonce (en une d'article) de la suite des aventures de Cobra Kai. On y retrouve Johnny désespéré sur la plage à boire seul après avoir perdu le contrôle de son dojo. Il jette sa bouteille sur la Dodge Challenger customisée que Daniel lui a offert. Les deux hommes vont faire équipe pour se battre contre leur ennemi commun et empêcher d'autres drames au lycée. Ils vont devoir trouver un moyen de reprendre le dojo des mains de Kreese (Martin Kove). L'ancien maître de Johnny recommence à enseigner ses fondements biaisés, répétant à qui veut l'entendre qu'il n'y a, dans ce monde, que des forts et des faibles. Résultat : ses élèves en viennent un peu trop souvent aux mains dans leur école et ça commence à faire désordre.

Cobra Kai ©Netflix

Miguel (Xolo Maridueña), blessé après sa chute et plongé dans le coma, ouvre enfin les yeux. Johnny va l'aider dans sa rééducation car "il sera toujours son sensei !". Samantha (Mary Mouser), la fille de Daniel, se retrouve elle aussi dans des échauffourées. Son père va donc s'entraîner avec elle pour la raisonner. Sa femme Amanda (Courtney Henggeler) essaie de comprendre ce qui se passe dans sa vie de famille avant de succomber à son tour à la violence en giflant Kreese. Enfin, maître Myagi est évoqué en fin de bande-annonce.

Surprise sur le gâteau, on découvre également que Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), apparus dans le deuxième film, feront leur retour dans la saga. La saison 3 sera composée de 10 épisodes et disponible dès le 8 janvier 2021 sur Netflix.