Cobra Kai : un premier teaser explosif et une date de sortie pour la saison 5

Les affrontements sont loin d'être terminés dans la vallée de San Fernando... Et tant mieux ! La saison 5 de "Cobra Kai" se dévoile à travers un premier teaser où la résistance s'organise face aux dojos de Terry Silver, s'offrant au passage une date de sortie.

Cobra Kai saison 5 : panique dans la vallée

Mise en ligne le 31 décembre 2021 sur Netflix, la saison 4 de Cobra Kai ne s'est pas terminée de façon idyllique pour Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Après avoir tenté d'unir leurs forces, les deux rivaux ont perdu le tournoi de la vallée face au dojo Cobra Kai, mené par les redoutables John Kreese (Martin Kove) et Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Tory (Peyton List) - Cobra Kai ©Netflix

Ce dernier a en réalité triché pour l'emporter. Pour finir d'imposer sa cruauté, Silver trahit Kreese et parvient à le faire arrêter. De son côté, Miguel (Xolo Maridueña) quitte le tournoi précipitamment pour se rendre au Mexique afin de retrouver son père. Après s'être réconcilié avec son fils Robby (Tanner Buchanan), Johnny part à sa recherche. Au cours de leur séjour, ils vont apparemment devoir se battre, comme le dévoilent les premières images de la cinquième saison.

Aucune trace de John Kreese...

En parallèle, Terry Silver veut créer un véritable empire Cobra Kai après avoir écrasé la concurrence, en ouvrant des dojos dans toute la vallée de San Fernando. Néanmoins, Daniel LaRusso entend bien "couper la tête du serpent" avec l'aide de Chozen (Yuji Okumoto). Enfin, Tory (Peyton List) semble éprouver une certaine culpabilité à l'idée de ne pas avoir remporté le tournoi dans les règles...

Tous les personnages principaux sont donc de retour dans ce premier aperçu de la saison 5 de la série, excepté John Kreese. Mais l'ancien maître de Johnny sera bel et bien présent, comme l'a récemment annoncé son interprète dans son podcast Kicking It With The Koves. Les fans devront encore patienter quelques mois avant de découvrir la suite du programme dérivé de la saga Karaté Kid. Ces nouveaux épisodes de Cobra Kai seront disponibles dès le 9 septembre 2022 sur Netflix.

Découvrez le teaser de la bande-annonce de Cobra Kai en tête d'article.