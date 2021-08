Cocaine Cowboys Les rois de Miami : c'est quoi ce docusérie sur Netflix ?

Netflix enchaîne à une vitesse folle les docuséries basés sur des faits divers ou des affaires criminelles extraordinaires. Le 4 août va être mis en ligne "Cocaine Cowboys : Les rois de Miami", un focus sur l'histoire de deux barons de la drogue.

Miami, le royaume des narcotrafiquants

En 2006, le réalisateur Billy Corben se faisait remarquer avec son documentaire Cocaine Cowboys. Il entreprenait dedans de raconter comment Miami était devenue la capitale du trafic de cocaïne aux États-Unis dans les années 80. Deux ans après, il sortait une suite centrée uniquement sur Charles Crosby, un célèbre dealer.

13 ans plus tard, le sujet de la drogue semble toujours l'intéresser puisqu'il revient sur Netflix avec Cocaine Cowboys : Les rois de Miami. Rien qu'au titre, vous aurez compris qu'il sera encore question de la ville située en Floride. Avec son ambiance paradisiaque et son positionnement stratégique, elle a été un repaire à criminels pendant des décennies. Les locaux ont assisté à une prise de pouvoirs des trafiquants. Ils ont notamment vu s'enchaîner les épisodes sanglants, dont la fameuse Fusillade de Dadeland.

Une histoire vraie digne d'un film

Cocaine Cowboys : Les rois de Miami va se concentrer sur la trajectoire de Salvador “Sal” Magluta et Augusto “Willy” Falcon. Venus de Cuba, ils sont réputés pour avoir été les champions du transport de cocaïne aux États-Unis pour le compte de cartels colombiens. Les deux gaillards se sont rencontrés au lycée. De leur amitié est né un empire de la drogue estimé à 2 milliards de dollars. Le duo était connu pour son utilisation de la mer et de bateaux très rapides. Ils peuvent se vanter d'avoir fait entrer 75 tonnes de cocaïne dans le pays. "Sal" et "Willy" ont pu jouir d'une grande liberté pendant une décennie. Jusqu'à ce que leur règne prenne fin avec l'aide de la police.

Cocaine Cowboys : les rois de Miami ©Netflix

C'est cette folle histoire qui va être racontée dans ce docusérie en six parties. La formule habituelle sera employée, avec une description des événements ainsi que des interventions de personnes concernées ou au courant du dossier. Le tout, bien sûr, agrémenté par des images d'archives. Pour les curieux ou les fans d'histoires de narcotrafiquants, Cocaine Cowboys : Les rois de Miami est le bon substitut en attendant un retour de Narcos un de ces jours.