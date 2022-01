Code Quantum : une série reboot commandée !

Une énième série va avoir droit à une seconde vie. Cette fois, c'est "Code Quantum" qui va faire l'objet d'un reboot. Un pilote a pour le moment été commandé par la chaîne NBC.

Les voyages dans le temps de Code Quantum

La nostalgie des années 1990 ne faiblie décidément pas. La preuve avec Code Quantum, série phare diffusée entre 1989 et 1993 sur NBC. En France, ce n'est qu'à partir de 1993 qu'on a pu la découvrir sur Série Club puis M6. Le show mettait en scène Scott Bakula dans la peau du docteur Samuel Beckett, un scientifique qui, après une expérience ratée, se retrouver embarqué dans une multitude de voyages dans le temps. En effet, à chaque épisode, il est catapulté à une époque différente (entre les années 50 et les années 80) et passe "dans la peau d'un personnage à un autre, en essayant de réparer les erreurs du passé".

Code Quantum ©NBC

Pour l'aider dans sa tâche, il peut compter sur le contre-Amiral Al Calavicci, qui lui apparaît sous forme d'hologramme et est incarné par Dean Stockwell. Ensemble, ils ont formé un duo culte de la télévision. NBC espère renouer avec le succès en proposant prochainement un reboot de Code Quantum. C'est en effet ce qu'a annoncé Deadline, affirmant qu'un pilote a pour le moment été commandé.

Ce qu'on sait du reboot

La nouvelle série Code Quantum se déroulera trente ans après les événements du show original (donc de nos jours), et Sam n'est toujours pas revenu. Une nouvelle équipe va relancer le projet en espérant comprendre le fonctionnement de la machine qui a envoyé le scientifique dans le passé.

Pour le moment, Scott Bakula n'est pas annoncé au casting de cette suite. Cependant, il pourrait être impliqué dans le développement. Concernant Dean Stockwell, ce dernier est malheureusement décédé le 7 novembre 2021 à l'âge de 85 ans. Enfin, la production a été confiée à Martin Gero qui avait déjà travaillé avec NBC sur la série Blindspot. Tandis que l'écriture sera assurée par Steven Lilien et Bryan Wynbrandt. En attendant d'avoir plus d'informations, on vous laisse avec le générique de Code Quantum :