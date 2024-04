Cœurs Noirs sur Prime Video : bonne nouvelle pour la saison 2 de la série d'action française

Un an après sa diffusion sur Prime Video, la série "Cœurs Noirs" va enfin débuter le tournage de sa saison 2. La plateforme de streaming a donné les premiers détails sur la suite.

Cœurs Noirs : la suite rentre en tournage

En février 2023 Prime Video lançait Cœurs Noirs, une nouvelle série française centrée sur les Forces Spéciales. Se déroulant en 2016, le show voit arriver les soldats en Irak peu de temps avant la bataille de Mossoul. Leur mission est alors de trouver au milieu du chaos ambiant la fille et le petit-fils d'un émir français, et les exfiltrer. Réalisée par Ziad Doueiri, la série a rencontré un beau succès sur la plateforme de streaming. Le réalisme proposé par Duong Dang-Thai et Corinne Garfin (qui ont collaboré à l'écriture d'épisodes du Bureau des légendes) a notamment été mis en avant, tout comme le casting de qualité.

On y trouvait en effet Nicolas Duvauchelle, Nina Meurisse, Marie Dompnier et Tewfik Jallab parmi les membres du commando des forces spéciales françaises qui fait face Daesh. Ces derniers, pour être crédible dans leurs rôles, avaient suivi une formation auprès du 13e régiment de dragons parachutistes. Une formation qui aura été bénéfique puisque Cœurs Noirs a été reconduite pour une saison 2. Et plus d'un an après la diffusion des premiers épisodes, Prime Video donne enfin des nouvelles.

La saison 2 en 2025 sur Prime Video

La plateforme de streaming a annoncé via un communiqué de presse que le tournage des prochains épisodes de Cœurs Noirs allait bientôt débuter. Dès le 15 avril, au Maroc pour être précis. Un tournage qui permettra de proposer 6 nouveaux épisodes de 45 minutes. Cette fois, c'est Frédéric Jardin (Braquo, Engrenages, Totems) qui se charge de les réaliser. Et il y aura évidemment des nouveaux visages, comme ceux de Patrick Mille, Louis Séguier, Hugo Palomba et Radouan Leflahi.

Il faudra par contre patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir la suite de Cœurs Noirs. Prime Video annonce que la diffusion de la saison 2 aura lieu en 2025, d'abord en exclusivité sur Prime Video. Puis, six mois plus tard, elle sera diffusée sur France Télévisions. Pour patienter d'ici là, la plateforme a dévoilé un synopsis :

Dans cette deuxième saison, le Groupe 45 des Forces Spéciales françaises n’a plus qu’un objectif en tête : libérer leur camarade otage de Daech.

