Colin Firth dans une prochaine série sur Sherlock Holmes

Colin Firth va intégrer l’univers créé par Arthur Conan Doyle. Il a signé pour interpréter un personnage dans la série de Guy Ritchie sur Sherlock Holmes.

Colin Firth rejoint Guy Ritchie

Absent du petit écran depuis de très longues années, Colin Firth a retrouvé l’univers des séries avec The Staircase, sorti en 2022. Le show se penchait sur l’affaire Michael Peterson, un auteur accusé d’avoir tué sa femme. Après en avoir incarné le rôle-titre, l’acteur prépare désormais sa nouvelle apparition sur le petit écran. Cette fois, il se plongera dans le monde de Sherlock Holmes.

Young Sherlock, une nouvelle version de l’histoire du célèbre détective

Variety affirme que Colin Firth a signé pour apparaître dans la nouvelle création de Guy Ritchie. Celui-ci a donc choisi de se pencher à nouveau sur l’une des plus grandes icônes de la littérature, après ses deux films Sherlock Holmes. Il réalisera ainsi une nouvelle version de l’histoire du célèbre détective. Le détective créé par Arthur Conan Doyle est le personnage étant apparu le plus souvent à l’écran de tous les temps. Mais Guy Ritchie a choisi de proposer un angle différent en s’intéressant à une version plus jeune du personnage.

Ainsi, le show titré Young Sherlock nous fera suivre ses aventures à l’âge de 19 ans. Il sera adapté d’un scénario écrit par Matthew Parkhill, inspiré de la série de romans Young Sherlock Holmes écrite par Andy Lane.

Dans la série, le héros se retrouvera mêlé à une histoire de meurtre au sein de l’Université d’Oxford, qui menacera sa liberté. Plongeant dans sa première affaire, le jeune détective mettra bientôt à jour une vaste conspiration qui changera sa vie pour toujours.

Un casting déjà bien avancé

Colin Firth interprétera un personnage du nom de Bucephalus Hodge dans Young Sherlock. Le personnage principal de la série sera interprété par Hero Fiennes-Tiffin. Ce dernier aura l’occasion de donner la réplique à son oncle, puisque Joseph Fiennes fera aussi partie de la distribution dans le rôle de son père. Quant à sa mère, elle sera jouée par Natascha McElhone. Vue notamment dans Le Problème à 3 corps, Zine Tseng sera également à l’affiche de la série.

Guy Ritchie dirigera donc ce casting en tant que réalisateur, tandis que Matthew Parkhill sera le showrunner du projet. Prime Video n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la série.