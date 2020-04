Les frères Russo ont travaillé sur la série « Community » avant de rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU). Voici comment un épisode en particulier du show a conduit les deux réalisateurs à travailler chez Marvel Studios.

Les frères Russo ont fait leurs débuts en 1997 avec le film Pieces. Puis le duo a évolué, ils sont devenus producteurs, scénaristes et réalisateurs de nombreux projets. Un long chemin pour arriver jusqu'à Avengers : Endgame. Mais pendant leur parcours il y a une étape importante. En 2009 ils réalisent l'épisode pilote de la série Community créée par Dan Harmon, avant de diriger de nombreux épisodes des 4 premières saisons. Une série aujourd'hui définitivement culte.

Merci Community

L'épisode le plus significatif de leur carrière survient à la fin de la saison 2 avec l'épisode paintball en deux parties. Après le succès de l'épisode paintball de la saison 1, Dan Harmon rempile dans la saison 2 avec « For a Few Paintballs More ». Deux épisodes finaux dans lesquels les élèves de Greendale se battent pour une récompense de 100 000$. Les deux épisodes sont réalisés par les frères Russo.

Un épisode primordial pour la suite de leur carrière puisque « For a Few Paintballs More » a attiré l’œil de Marvel Studios. En effet, Kevin Feige est un grand fan de Community. Le PDG de Marvel Studios a révélé que cet épisode final de la saison 2 l'a convaincu pour embaucher les frères Russo. Le studio a apprécié le travail d'usurpation de genre employé par les Russo tout en proposant des scènes d'action très bien exécutées. Ainsi, Kevin Feige a contacté les deux cinéastes pour leur proposer de réaliser Captain America : The Winter Soldier.

Tandis que les frères Russo n'avaient même pas postulé pour rejoindre Marvel Studios, ce sont ces derniers qui sont venus à eux. Après deux mois de négociations, les deux frères ont accepté le contrat avec Marvel Studios et ont réalisé Captain America : The Winter Soldier en 2014. Le long-métrage s'est avéré être un succès critique et financier avec plus de 714 millions de dollars de recettes au box-office. Par la suite, les deux cinéastes sont devenus les chouchous de Marvel Studios et ont ainsi réalisé trois autres films pour la firme : Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Comme quoi, de Community à Marvel, il n'y a qu'un pas.