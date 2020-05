Community : le créateur et le cast vont se réunir sur YouTube

Les fans attendaient ça depuis longtemps. Les acteurs de "Community" (ainsi que le créateur de la série) vont se retrouver pour la bonne cause.

Il aura fallu attendre des circonstances très particulières, mais le cast de Community ainsi que le créateur de la série vont enfin se retrouver !

5 ans après le dernier épisode, c’est par écran interposé que les acteurs et le créateur de Community vont se retrouver pour lire un épisode de la série. Selon Variety cet événement va servir à venir en aide aux équipes qui travaillent pour aider les victimes du COVID-19. La société Sony contribuera financièrement et les fans de la série pourront aussi aider les associations “José Andrés’ World Central Kitchen and Frontline Foods”. Ces associations fournissent de la nourriture au corps médical qui travaille à travers les Etats-Unis.

Le cast de retour à Greendale

Parmi ceux qui participent à cet événement, Dan Harmon, Joel McHale, Alison Brie, Gillian Jacobs Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Jim Rash, Ken Jeong ainsi que Donald Glover seront de la partie. Ce dernier n’avait pas participé à un événement lié à la série depuis son départ de Community pendant la saison 5. En plus de lire un épisode de la série, le cast et Dan Harmon répondront aussi aux questions des fans. L’épisode en question sera “Cooperative Polygraphy”, le quatrième épisode de la cinquième saison, diffusé pour la première fois le 16 janvier 2014.

Dans “Cooperative Polygraphy”, le groupe se réunit après les funérailles de Pierce (Chevy Chase) en attendant l’arrivée du notaire de celui-ci (joué par Walton Goggins qui ne sera pas disponible pour joindre cette lecture). Chevy Chase, ne sera pas également présent pendant cette lecture. L'acteur avait quitté abruptement la série à la fin de la saison 4.

Cela fait des années que les fans de Community se demande si un film pourrait arriver et les rumeurs se font de plus en plus présentes. L'arrivée de la série sur Netflix a fait remonter sa popularité et récemment Joel McHale s’était dit “optimiste” quant à cette possibilité.

Retrouvez le cast et le créateur de Community sur la page YouTube de Sony le lundi 18 mai.